La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) negó haber fabricado pruebas en el caso de Vadhir Derbez, quien enfrenta una acusación por presunta violación. Esto, luego de que el actor asegurara en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el viernes pasado, que se habían fabricado pruebas en su contra.

Michelle Marisol Flores Ayala, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía de la Ciudad de México, expresó igualmente a Gómez Leyva que la institución cuenta con una carpeta de investigación cuyos datos, según consideran, corroboran lo dicho por la víctima.

"Tenemos una carpeta de investigación por el delito de violación, donde nosotros consideramos que tenemos los datos suficientes de prueba que corroboran el dicho de la víctima".

Flores Ayala negó que los hechos hubieran sido fabricados por la Fiscalía y aseguró que han llevado a cabo una investigación.

"No nos encontramos ante hechos que han sido fabricados, ante hechos que han sido modificados por parte de la fiscalía. Al contrario, hemos seguido con una investigación".

Respecto al amparo interpuesto por el actor, la fiscal detalló que no "resuelve de fondo" el caso, pues solo suspende la orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, señaló que ya trabajan en un "recurso de revisión".

Por otro lado, reiteró que han estado buscando al hijo de Eugenio Derbez para "darle acceso legitimo a la carpeta de investigación y que aporte los datos de prueba que hasta el momento no se encuentran en el expediente, y que han sido difundidos de manera mediática".

Asimismo, reveló que los abogados que han acompañado a Vadhir Derbez en las entrevistas no se han acreditado ante la Fiscalía para defenderlo en este caso.

En cuanto a los mensajes de extorsión en los que le pedían al actor 350 mil dólares para que la carpeta de investigación no saliera a la luz, la fiscal aseguró que " no contamos con mayor información al respecto".

"Muchas de las cuestiones, la cronología, los datos de prueba que han sido mencionados de manera pública no se encuentran en el expediente de la investigación de extorsión", agregó.

Por otra parte, señaló que "no es raro que una víctima acuda a la fiscalía especializada de delitos sexuales... no es que se le estuviera esperando, no es que hubiera psicólogos específicos con eso, estaban los mismos psicólogos que entienden a todas las víctimas que acuden a la Fiscalía de Delitos Sexuales por atención".

Finalmente, la fiscal reiteró que no han fabricado pruebas en contra de Vadhir Derbez y exhortó al actor a comparecer ante la Fiscalía junto con sus abogados para que "presenten todos los datos de prueba que consideren que deben hacernos de conocimiento para que podamos descartar o al final, seguir confirmado el dicho de la víctima".

¿Quién es la modelo que acusa a Vadhir Derbez?

De acuerdo con diversos medios, la identidad de la denunciante no se ha revelado debido a la investigación en curso.

Sin embargo, según esos reportes, se trata de una modelo estadounidense de 19 años y los hechos denunciados habrían ocurrido en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán, durante la grabación de uno de los videos musicales del actor.