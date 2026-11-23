El próximo jueves 26 de noviembre de 2026 se celebra el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, en inglés) en Estados Unidos, pero ¿cuál es el origen de esta celebración y por qué en México no se festeja de la misma manera? Aquí te explicamos.

¿Cuál es el origen del Día de Acción de Gracias?

El origen del Día de Acción de Gracias se remonta a 1621, cuando los peregrinos del Mayflower compartieron alimentos durante tres días con los wampanoag, un pueblo indígena norteamericano asentado en lo que hoy conocemos como el noreste de Estados Unidos, según explica National Geographic.

Aunque popularmente se cree que esta comida fue un "símbolo de paz" entre ambos pueblos, posiblemente solo fue "una celebración rutinaria inglesa de la cosecha".

De acuerdo con National Archives, gran parte de la historia del primer Día de Acción de Gracias "se creó décadas y siglos después". En este relato no se incluía la perspectiva de los pueblos indígenas, cuya paz con los peregrinos duró relativamente poco.

Dicho sitio señala que "en el plazo de una generación, estallaría la guerra y los wampanoag acabarían perdiendo su independencia política y gran parte de su territorio".

Por ello, National Geographic expresa que para muchos nativos americanos "esta festividad evoca un legado de racismo, violencia, genocidio y maltrato".

¿Cómo nació el feriado de Día de Acción de Gracias?

Posteriormente, en 1789, el presidente George Washington proclamó un día nacional de Acción de Gracias.

Sin embargo, fue hasta el 3 de octubre de 1863 cuando el presidente Abraham Lincoln consolidó su celebración anual y proclamó que se conmemoraría el último jueves de noviembre, con el fin de "unir a una nación agotada por la guerra [civil]".

¿Cómo se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos?

Actualmente, en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias se celebra con una cena tradicional que puede incluir pavo asado, relleno o no, guarniciones como puré de papa o camote y postres como pay de calabaza o manzana.

Es una celebración en la que las personas se reúnen con sus seres queridos y agradecen por las cosas positivas que vivieron durante el año.

La cena no es la única actividad que destaca durante Thanksgiving, pues también es tradición ver los desfiles y partidos de fútbol americano de la NFL por televisión.

De igual manera, esta celebración coincide con el inicio de las compras navideñas, ya que al día siguiente se lleva a cabo el Black Friday.

¿Por qué no se celebra el Día de Acción de Gracias en México como en Estados Unidos?

Debido a su contexto histórico y geográfico, en México el Día de Acción de Gracias no es un feriado oficial.

Por lo tanto, no es un día de descanso obligatorio, las clases no se suspenden y los trabajadores continúan con sus actividades habituales.

Sin embargo, en estados del norte del país, como Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, sí se llega a celebrar debido a su cercanía con Estados Unidos.

También se festeja en ciudades mexicanas con presencia de extranjeros, como San Miguel de Allende y Ciudad de México, así como en otros destinos turísticos donde algunos hoteles y restaurantes ofrecen platillos típicos de Thanksgiving en su menú.