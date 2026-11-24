En los últimos días, Fátima Bosch ha sido tendencia en redes sociales en medio de su despedida como Miss Universo 2025, pero también porque se ha revelado la identidad del que se afirma sería su nuevo romance, un empresario hodureño llamado Alejandro Canahuati Farah. ¿Quién es él? Esto se sabe.

Varios videos de la supuesta pareja se han hecho virales en redes sociales, donde se muestra a Canahuati Farah viendo con admiración a Fátima, mientras ésta le dibuja corazones con los dedos; uno de los momentos más ha llamado la atención ocurrió durante el desayuno de despedida en Puerto Rico, previo a la entrega de la corona como reina de belleza.

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Canahuati Farah le dedicó un tierno mensaje de admiración y cariño durante el evento, en el que también estuvo presente la familia de Bosch, algunos amigos y personal del certamen. Alejandro le dijo: “Te ves hermosa, y estoy muy feliz para celebrarte, no sólo por tus logros, sino por la persona que eres. Admiro mucho tu fe inquebrantable y convicción para sentir a los demás. La determinación que tienes para conseguir lo que quieres, pero sobre todo ese corazón tan bonito y esa luz que llevas dentro".

Y señaló que ha marcado su vida al igual que de muchas personas más: “Quiero que sepas que has tocado en la vida de muchas personas, los has inspirado, sin duda has dejado tu huella en ellos, incluyendo en la mía”.

Tras este breve discurso, otra cámara captó a Fátima sonriéndole desde el escenario y haciendo y corazón en el aire mientras el empresario estaba sentado en medio de su familia.

Previo a esto, a inicios de noviembre, Bosch fue vista tomada de la mano de Alejandro durante su visita a Mérida, Yucatán. En su momento ninguno de los dos confirmó su romance, pero parece ser que ya son más abiertos a mostrarse en público compartiendo gestos románticos.

¿Quién es Alejandro Canahuati Farah?

De acuerdo con la información disponible sobre Alejandro Canahuati Farah, se sabe que es originario de San Pedro Sula, Honduras. Se dedica a la industria textil y comercial. Según se sabe, es parte de Industrias Pacer, fundada por su padre y en la que ha trabajado como subgerente general.

Es hijo del también empresario y político hondureño Mario Canahuati, que trabajó como secretario de relaciones exteriores entre 2010 y 2011.

A diferencia de Fátima, Canahuati mantiene una vida más privada; sus redes sociales están cerradas y poco se sabe de su entorno familiar.