¡Atención mujeres mexiquenses! El gobierno del Estado de México y la Secretaría del Bienestar acaban de abrir el periodo de registro para un apoyo que beneficia a todas aquellas mujeres de 18 a 64 años que más lo necesitan dentro de la demarcación. Sigue leyendo para conocer los detalles.

De acuerdo con lo anunciado en la convocatoria, el Bienestar mantendrá los registros abiertos entre este lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026 para el programa Clínica de Salud Bienestar Contigo, disponible en los 125 municipios del Estado de México.

¿Qué es el programa Clínica de Salud Bienestar Contigo y qué beneficios da?

Clínica de Salud Bienestar Contigo es un programa brinda atención médica preventiva y ambulatoria totalmente gratis a mujeres de entre 18 y 64 años de edad en situación de bajos recursos y sin la posibilidad de acceder a servicios de salud.

Entre las atenciones que brinda, Clínica Salud Bienestar Contigo está las consultas en especialidades como:

Medicina general de primer nivel

Ginecología

Odontología básica como limpieza bucal, extracciones simples, resinas, flúor

Optometría

Estudios de laboratorio del cuadro básico

Medicamentos del cuadro básico por mes sin costo

2 pares de lentes graduados al año

Cobertura familiar que abarca atención hasta 3 hijos menores de edad

Requisitos para acceder a la Clínica de Salud Bienestar Contigo

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP) en cualquier modalidad (tradicional o biométrica) con vigencia no mayur a 30 días

Comprobante de domicilio (recibo de luz, telefonía fija, agua, predial, cable, internet o factura de gas) no mayo a 3 meses de antigüedad

Formato Único de Bienestar (FUB) llenado, emitido por la instancia en los módulos de registro

Las candidatas a inscribirse a este programa social deben cumplir con los siguientes criterios de selección:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en el Estado de México

Tener entre 18 y 64 años

Presentar situación de pobreza

Presentar carencia por acceso a los servicios de salud

¿Cómo inscribirse a la Clínica de Salud Bienestar Contigo?

Las candidatas deben asistir de manera presencial a alguno de los módulos disponibles en el Estado de México dentro del periodo de registro establecido, en un horario de 9 am a 4 pm de lunes a viernes.

De acuerdo con la convocatoria , consigo deben llevar toda su documentación y, en caso de que deseen registrar a un cobeneficiario (hijo o hijos) deberán llevar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Curp

Para ubicar el módulo más cercano a tu domicilio, entra a este enlace; aquí encontrarás los módulos y sus direcciones por municipio, localidad y ubicación exacta: https://drive.google.com/file/d/1aTatemt2qv4ysE4uDHFrZFwiVbDn96uJ/view

El registro no garantiza la incorporación inmediata al programa. La Secretaría del Bienestar del Estado de México emitirán los resultados posteriormente.