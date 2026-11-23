El Ejército de Estados Unidos prevé detonar este miércoles unas 4,3 toneladas de azida de plomo deteriorada, un compuesto usado para hacer estallar munición, en su planta de municiones de Middletown (Iowa), pese a que un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente el permiso ambiental que autorizaba la operación.

El Departamento de Justicia pidió el pasado domingo al Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito que levante la suspensión. Según el Ejército, al tratarse de una emergencia, puede seguir adelante aunque el permiso no esté vigente.

El tribunal suspendió el jueves el permiso de emergencia que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) había concedido el 13 de noviembre, a petición de dos grupos ambientalistas, el Iowa Environmental Council y el Sierra Club de Iowa, que alertan del riesgo de que una nube de polvo de plomo tóxico se extienda por zonas de Iowa y del vecino estado de Illinois.

Sin embargo, ante el riesgo de que se produzcan explosiones espontáneas del arsenal, las Fuerzas Armadas determinaron que una detonación controlada es la única forma segura de gestionar el material, a pesar de que esta operación podría liberar residuos en atmósfera y aguas subterráneas, y afectar a municipios rurales en los alrededores de Middletown, localidad de unos 400 habitantes.

¿Qué es la azida de plomo?

La azida de plomo, un material volátil utilizado para detonar municiones, ha estado almacenada durante mucho tiempo en la Planta de Municiones del Ejército de Tierra en Iowa, lo que ha provocado su recristalización dentro de los contenedores, algo que, según las Fuerzas Armadas, lo hace propenso a detonaciones espontáneas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió este lunes en redes sociales que considera que "lo correcto" es realizar la detonación controlada para evitar incidentes espontáneos, pero aseguró que dio instrucciones a las Fuerzas Armadas para que no procedan con la misma hasta que la corte de apelaciones que congeló el permiso de la EPA "autorice la operación".

Trump también afirmó que el operativo no debería ejecutarse sin el visto bueno del gobernador electo, el demócrata Rob Sand.

"Si él o los tribunales no están de acuerdo, no tendremos más remedio que desistir de la retirada controlada de estos materiales peligrosos; en tal caso, el gobernador electo deberá asumir la responsabilidad por cualquier muerte o destrucción que pudiera derivarse de esta situación tan lamentable y prolongada en el tiempo", señaló Trump en el mensaje.

La operación estaba prevista inicialmente para el viernes 20 de noviembre, pero el Ejército la aplazó al lunes por razones meteorológicas, antes de que el tribunal suspendiera el permiso y fijara la nueva fecha para el miércoles.