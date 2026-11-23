Si se te pasaron o no aprovechaste las ofertas de El Buen Fin, no te preocupes, porque este viernes 27 de noviembre varias tiendas departamentales y en línea tendrán sus propias promociones de Black Friday 2026, como en Estados Unidos.

Aquí te contamos cuáles son las tiendas participantes, qué descuentos ofrecerán y cuándo podrás aprovechar sus promociones.

¿Qué tiendas tendrán ofertas por el Black Friday 2026 en México?

1. Liverpool

En Liverpool, el Black Friday se llevará a cabo del 27 al 30 de noviembre, ya que combinará sus promociones de Black Friday con las del Cyber Monday.

De acuerdo con su sitio oficial, encontrarás "ofertas en tecnología, electrodomésticos, celulares, pantallas, cómputo, moda, calzado, belleza, fragancias, joyería, artículos deportivos y electrónica".

2. Sears

Otra tienda departamental que se sumará a las promociones de Black Friday es Sears.

Sus ofertas comenzarán el 24 de noviembre y terminarán el 26 de noviembre.

Tendrá descuentos de hasta el 50% en los siguientes departamentos:

Aparatos de ejercicio

Colchones

Electrónica

Hogar

Línea blanca

Muebles

Tecnología

Asimismo, ofrecerá otros beneficios, como hasta un 10% de descuento adicional con Crédito Sears o hasta 15 meses sin intereses (MSI) con Crédito Sears.

3. Amazon

Amazon anunció que su Black Friday se llevará a cabo del 26 al 30 de noviembre.

Tendrá descuentos de hasta el 65% y opciones de pago de hasta 24 meses sin intereses (MSI).

De acuerdo con su sitio oficial, habrá ofertas en "electrónica, Informática, Hogar, Cocina, Ropa, Moda, Deportes, Videojuegos, Bebé, Juguetes, Oficina y papelería, Libros, Música, Alimentos, Belleza y muchas más".

Además, ofrecerá envíos gratis a nuevos clientes, en puntos de entrega y en compras a partir de 299 pesos o más para clientes de Amazon Prime Video.

4. Mercado Libre

Podrás aprovechar las ofertas de Black Friday de Mercado Libre del 23 al 25 de noviembre.

Según su sitio oficial, encontrarás descuentos de hasta el 65%, opciones de pago a 24 meses sin intereses y envíos gratis en 24 horas.

Departamentos como celulares, moda, belleza y hogar destacan con descuentos del 45%.

5. Shein

Si ya tienes productos en tu carrito de Shein, no puedes dejar pasar esta oportunidad.

La tienda tendrá descuentos de hasta el 85%, envíos gratis y opciones de pago de hasta 12 meses sin intereses en ropa, calzado, accesorios, hogar y belleza.

Estas ofertas serán válidas del 23 al 26 de noviembre de 2026.

6. Coppel

En Coppel, el Black Friday se combinará con el Cyber Monday para dar lugar a su campaña Cyber Coppel, que se llevará a cabo del 26 de noviembre al 1 de diciembre.

De acuerdo con su sitio oficial, habrá descuentos en todos sus departamentos, incluyendo "celulares, pantallas, electrodomésticos, línea blanca, ropa, zapatos y mucho más".

Para conocer más detalles sobre las promociones del Black Friday y artículos participantes, visita la página oficial de cada establecimiento mencionado.