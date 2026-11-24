La vida sentimental de Emma Coronel volvió a despertar rumores en redes sociales luego de ser relacionada con un joven influencer de nombre Eduard Martirosyan, pero ¿realmente existe un romance entre ellos? ¿Quién es el y cómo se conocieron? Te contamos todo lo que se sabe del "nuevo novio" de la pareja de Joaquín El Chapo Guzmán.

Emma Coronel Aispuro regresó a TikTok después de que sus cuentas fueran bloqueadas durante un tiempo; la exreina de belleza retomó los en vivos para conectar con sus seguidores, platicar y jugar con ellos.

Fue justamente en esta dinámica en la que conversó con un influencer que fue identificado como Eduard Martirosyan, con el que jugó y platicó; al final de su conversación, Emma no pudo ocultar su emoción y, frente a la cámara, admitió que el hombre le había parecido guapo.

"Dijo que me ve mañana, dijo ‘see you tomorrow’. Él dijo que me va a ver mañana, ¡eso es una señal! ¿Escucharon que él dijo que me va a ver mañana? Chicas, ¿sí escucharon o me lo imaginé que él me va a buscar? Los hombres, siempre poniendo que cualquier hombre guapo es gay, ¡no sean envidiosillos!", expresó la creadora de contenido.

"Ya valió el Eduardo", "Así me pongo yo cuando veo al que me gusta" y "Qué pensará El Chapo de esto" fueron algunas de las reacciones que generó la interacción de Coronel con el influencer.

¿Quién es Eduard Martirosyan, el influencer relacionado con Emma Coronel?

Eduard Martirosyan es un creador de contenido y personalidad conocido por sus videos en TikTok, red social en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores.

La página Famous Birthdays informa que Eduard Martirosyan nació el 16 de mayo de 1998 en Yerevan, Armenia, por lo que actualmente tiene 28 años.

También, se dio a conocer que creció en Rusia y en 2012 se mudó a Los Ángeles, California, Estados Unidos (lugar en el que vive Emma Coronel). Además, Martirosyan es dueño de la marca de ropa EM Clothing.

¿Emma Coronel y Eduard Martirosyan son novios?

No existe una confirmación pública de que mantengan una relación sentimental. Los rumores sobre un posible romance surgieron únicamente por la reacción de emoción que ella tuvo al conocer a Eduard Martirosyan.

¿Emma Coronel sigue casada con “El Chapo” Guzmán?

Emma Coronel continúa siendo identificada públicamente como esposa de Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, con quien se casó en 2007 y tuvo dos hijas gemelas.

Aunque ambos permanecen separados físicamente debido a la condena de cadena perpetua que cumple Guzmán en Estados Unidos, no existe una confirmación pública de que hayan formalizado un divorcio.