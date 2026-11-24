Silvana Prince publicó varios mensajes en Instagram que parecen defender a su hijo, Vadhir Derbez, quien enfrenta acusaciones por presuntamente violar a una joven estadounidense de 19 años en abril de este año.

En una primera historia, la actriz, bailarina y exmodelo mexicana hizo referencia a las personas que destruyen la paz de otros porque no saben construir la propia.

"Ya estamos muy grandes para destruir la paz de otros solo porque nosotros no sabemos encontrar la nuestra. Vayan a terapia, caminen, oren, respiren, escriban, lloren si hace falta. Pero sanen, porque sus heridas no tienen derecho a convertirse en heridas para alguien más".

Posteriormente, publicó otra historia en la que señaló a las personas que juzgan a los demás cuando también tienen cola que les pisen.

"Me encanta la gente que se cree juez de la moralidad ajena, sobre todo cuando su propia reputación necesita un buen baño de cloro".

Finalmente, en una tercera historia, Silvana compartió una frase sobre los chismes y rumores.

"Madurar es entender que el chisme muere cuando llega a oídos sabios. Los rumores los inician los resentidos, los difunden los necios y los creen los idiotas".

Aunque Silvana no habló directamente sobre el caso de su hijo, varios internautas señalaron que las frases que publicó podrían hacer referencia a las acusaciones que enfrenta el actor.

Fiscalía niega haber fabricado pruebas contra Vadhir Derbez

Los mensajes de Silvana en Instagram llegan después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) negara haber fabricado pruebas en el caso de su hijo.

"No nos encontramos ante hechos que han sido fabricados, ante hechos que han sido modificados por parte de la Fiscalía. Al contrario, hemos seguido con una investigación", señaló la fiscal Michelle Marisol Flores Ayala en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

La fiscal también reveló que los abogados que han acompañado al actor durante las entrevistas no se han acreditado ante la Fiscalía para defenderlo en este caso. Además, señaló que buscan impugnar el amparo por el cual el también hijo de Eugenio Derbez enfrenta este proceso en libertad.