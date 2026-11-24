Inés Gómez Mont salió del centro de detención migratoria de Broward, en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer casi cuatro semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así lo dio a conocer El País.

De acuerdo con dicho medio, la exconductora de televisión obtuvo su liberación después de pagar una fianza, por lo que evitó, al menos por ahora, una posible deportación a México. De igual forma, su nombre dejó de aparecer en el registro público de personas detenidas del ICE.

Sin embargo, salir del centro migratorio no significa que sus problemas legales hayan terminado: en México tiene tres órdenes de aprehensión vigentes sobre lavado de dinero, fraude fiscal, peculado y delincuencia organizada.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont en México?

Los señalamientos se relacionan con dos investigaciones principales:

Presunto desvío y lavado de recursos públicos

La FGR investiga un supuesto esquema de desvío y triangulación de recursos públicos mediante empresas que presuntamente simulaban operaciones comerciales. Según la Fiscalía, el caso involucra contratos irregulares relacionados con el sistema penitenciario federal por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos. La investigación sostiene que parte de esos recursos habría llegado a cuentas bancarias personales de Gómez Mont.

Presunta defraudación fiscal

La conductora también es señalada por supuestamente declarar ingresos menores a los que realmente obtuvo durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont y qué relación tiene con el caso?

Inés Gómez Mont está casada con el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien también es investigado por las autoridades mexicanas y permanece fuera del país.

Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025 debido a irregularidades en su situación migratoria. Posteriormente obtuvo su libertad tras un procedimiento ante un juez migratorio.