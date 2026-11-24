¿Los extraterrestres ya están en la Tierra y viven entre nosotros? Eso es lo que insinúa un exfuncionario del Departamento de Guerra de Estados Unidos y además afirma que están provocando al ejército estadounidense con su tecnología para enviarnos advertencias.

De acuerdo con declaraciones de Gary Moshier, quien fue contratista del Departamento de Guerra de Estados Unidos, descubrió presunta evidencia de que existen los ovnis y de que los extraterrestres viven mezclados con la humanidad mientras trabajaba en la creación de nuevas armas militares.

Según le dijo al Daily Mail, investigó durante 12 años los encuentros con ovnis, abducciones alienígenas, mutilaciones de ganado y los círculos en cultivos y llegó a la conclusión de que han sido eventos “montados” por los mismos extraterrestres junto a la Marina para “intimidar a la raza humana”.

“Creo que gran parte de lo que sabemos sobre ellos es un montaje. Obviamente, estos encuentros con la Marina son un montaje”, afirmó.

Como ejemplo puso a un incidente ocurrido en noviembre de 2024 en el Océano Pacífico, donde pilotos de la Armada realizaban ejercicios de entrenamiento cuando detectaron que varios objetos no identificados los seguían y de repente iban del cielo hacia el mar en cuestión de segundos para ocultarse.

“Desafían a nuestros cazas de la Armada, los hostigan, los siguen de cerca y los involucran en combates. Básicamente, demuestran una tecnología abrumadora, una superioridad técnica. Es decir, nos están provocando”, apuntó Moshier.

El exfuncionario señaló que los aliens tienen un propósito: mantener la Tierra habitable para repoblarlo con su especie y dejar en claro a la humanidad que son una raza superior con la que nadie se puede meter: “Somos la raza superior. Sabemos adónde van. Sabemos dónde estarán en el futuro. No se metan con nosotros”.

Para su investigación, Moshier recopiló evidencia existente de años sobre avistamientos de aliens y ovnis para mostrar un patrón que diera pistas sobre el por qué los extraterrestres están en la Tierra

Según su conclusión: “Estamos siendo visitados por una raza alienígena cuyo principal objetivo es repoblar el planeta Tierra. Vienen aquí para vivir y prosperar”, afirma.

Aunado a esto, los aliens estaría advirtiendo a los humanos de manera telepática sobre el daño que están causando al planeta y los estarían “reprendiendo”, porque es lo que les importa, que la Tierra todavía sea un lugar habitable y sano para vivir.

“Reprenden a la humanidad por arruinar el medio ambiente. Gran parte de la conversación entre los abducidos y los extraterrestres durante el secuestro gira en torno a cómo estamos destruyendo la Tierra. Les preocupa nuestra responsabilidad con el planeta”, subrayó el exfuncionario.

Las afirmaciones de Moshier se unen a otros tantos testimonios y afirmaciones que se han hecho sobre la vida extraterrestre en la Tierra y los objetos voladores no identificados.

En los últimos años se ha afirmado, incluso por parte de trabajadores del gobierno de Estados Unidos, que los aliens tienen bases tecnológicas en lo más profundo del mar, mientras otras teorías sostienen que se han transformado en humanos de manera híbrida para vivir entre nosotros sin ser detectados.

En torno a esto último, Moshier insinúa que los aliens ya están creando su propia especie, un tipo de híbrido extraterrestre-humano, aunque más inteligente y con capacidades neurológicas superiores, para repoblar la Tierra y dominarla.