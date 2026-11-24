El frente frío número 8 mantendrá las bajas temperaturas en varias regiones de México este martes 24 de noviembre, con mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras la masa de aire ártico provocará ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también pronostica lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, además de un evento de Norte con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora (km/h) en costas de Tamaulipas y Veracruz.

El sistema frontal número 8 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y, en interacción con un canal de baja presión en el sureste y la corriente en chorro subtropical, ocasionará precipitaciones de diversa intensidad, fuertes vientos y descenso de temperaturas.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta -10 grados hoy 24 de noviembre?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las temperaturas más bajas se registrarán en zonas serranas del norte del país, aunque el frío también alcanzará regiones del centro.

Estos son los estados con temperaturas mínimas previstas:

Temperatura Estados y zonas -10 a -5 °C Zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C Zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas 0 a 5 °C Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

El pronóstico corresponde a temperaturas mínimas, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día.

¿Dónde lloverá hoy por el frente frío 8?

El frente frío 8 y los sistemas meteorológicos que interactúan con él favorecerán lluvias intensas, muy fuertes y chubascos en distintas entidades.

Lluvias intensas de 75 a 150 mm: Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte). Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm: Chiapas (norte y este), Tabasco (centro) y Campeche (norte).

Chiapas (norte y este), Tabasco (centro) y Campeche (norte). Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: Tamaulipas (costa).

Tamaulipas (costa). Chubascos de 5 a 25 mm: Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm: Coahuila, Jalisco y Colima.

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. También podrían provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

¿Qué estados tendrán fuertes vientos por el evento de Norte?

El SMN pronostica un evento de Norte en costas de Tamaulipas y Veracruz, con rachas que podrían intensificarse durante la noche.

Rachas de 70 a 90 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz.

costas de Tamaulipas y Veracruz. Rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. Rachas de 30 a 50 km/h: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se prevé oleaje de 3 a 4 metros en costas de Tamaulipas y Veracruz; de 2 a 3 metros en la costa occidental de Baja California, golfo de Tehuantepec y costa de Tabasco, y de 1 a 2 metros en costas de Jalisco y Colima.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

¿Dónde hará calor hoy en México?

Aunque el frente frío 8 y su masa de aire ártico favorecerán bajas temperaturas en varias regiones, algunas entidades del Pacífico mantendrán ambiente caluroso.

Temperaturas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y costa de Chiapas.

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y costa de Chiapas. Temperaturas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Campeche.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy?

El Valle de México tendrá cielo medio nublado a nublado, con posibilidad de chubascos y descargas eléctricas en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.

Por la mañana se espera ambiente frío a fresco, bruma y bancos de niebla en zonas altas del Edomex; por la tarde, el ambiente será templado a cálido.

Ciudad de México: temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 21 a 23 °C.

temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 21 a 23 °C. Toluca: temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 19 a 21 °C.

El viento será de componente oeste de 5 a 15 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h.

¿Qué recomienda el SMN ante el frente frío 8?

Ante las bajas temperaturas, lluvias intensas, fuertes vientos y bancos de niebla, se recomienda:

Abrigarse adecuadamente durante las mañanas y noches.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

No cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas.

Extremar precauciones al conducir por zonas con niebla.

Asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento.

Mantenerse informado sobre los avisos meteorológicos oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre los efectos del frente frío número 8 en el noreste, oriente y sureste del país.