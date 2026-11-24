El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) es una de las festividades más importantes en Estados Unidos. Cada año, millones de familias se reúnen para compartir una cena tradicional con pavo, puré de papa, salsa de arándanos, relleno y pastel de calabaza, además de disfrutar del famoso desfile de Macy's en Nueva York y los partidos de la NFL.

Por tratarse de un feriado federal, muchas empresas y comercios suspenden actividades para que sus empleados pasen la fecha con sus seres queridos.

Sin embargo, Thanksgiving también suele convertirse en una carrera contra el reloj para quienes olvidaron comprar algún ingrediente, bebida o artículo indispensable para la cena. Si planeas hacer compras de último momento este Thanksgiving 2026, es importante conocer qué establecimientos operarán con normalidad, cuáles tendrán horarios reducidos y cuáles permanecerán cerrados.

Tiendas que estarán cerradas en Thanksgiving 2026

En los últimos años, varias cadenas minoristas adoptaron la política de cerrar durante Thanksgiving para permitir que sus colaboradores disfruten el día en familia. Entre las empresas que han confirmado el cierre de sus sucursales se encuentran Walmart, Target y Costco.

Además, otras cadenas que permanecerán cerradas incluyen Best Buy, Macy's, Sam's Club, ALDI, Home Depot, Lowe's, Kohl's y Trader Joe's.

Lista de tiendas cerradas

Walmart

Target

Costco

Macy's

Best Buy

Sam's Club

ALDI

Home Depot

Lowe's

Kohl's

Trader Joe's

Tiendas abiertas para compras de último minuto

Aunque muchas cadenas cierran completamente, otras permanecerán abiertas con horarios especiales para atender a quienes necesiten productos de última hora. Entre las principales destacan CVS, Walgreens, Whole Foods Market, Kroger, H-E-B, Sprouts Farmers Market y algunas sucursales de Starbucks.

La mayoría de estos establecimientos operará con horarios reducidos, por lo que las empresas recomiendan consultar previamente el localizador de tiendas antes de acudir.

Algunas cadenas abiertas durante Thanksgiving

CVS (horarios variables según ubicación)

Walgreens (la mayoría de las sucursales abiertas)

Whole Foods Market (horarios modificados)

Kroger (muchas tiendas abiertas hasta la tarde)

H-E-B (horario limitado)

Sprouts Farmers Market

Wegmans

Starbucks (algunas ubicaciones)

¿Cómo se celebra Thanksgiving en Estados Unidos?

La tradición principal es la cena familiar, donde amigos y familiares se reúnen para agradecer las bendiciones recibidas durante el año. El pavo horneado sigue siendo el protagonista del menú, acompañado por guarniciones y postres emblemáticos de la cocina estadounidense.

Otro de los eventos más esperados es el desfile organizado por Macy's en Nueva York, famoso por sus globos gigantes, carros alegóricos y presentaciones musicales. Asimismo, millones de personas siguen la tradición de ver partidos de fútbol americano, una costumbre ligada a Thanksgiving desde hace más de un siglo.

Además del festejo, el feriado representa una jornada de descanso. Debido a que es uno de los días más importantes del calendario estadounidense, numerosas tiendas, oficinas y atracciones suspenden operaciones, convirtiéndolo en una fecha para convivir con la familia y prepararse para las ofertas de Black Friday, que comienzan al día siguiente.

Si estarás en Estados Unidos durante Thanksgiving 2026 y necesitas hacer compras, lo mejor es adquirir tus productos con anticipación.