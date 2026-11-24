Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, se comprometió con su novia, la exreina de belleza Adriana Caballero Fridstein.

A través de una historia de Instagram, el intérprete de “Amémonos de Nuevo” compartió una fotografía en la que aparece abrazando por la cintura a la exreina de belleza, mientras ella muestra su anillo de compromiso a la cámara. Ambos sonríen.

Para la ocasión, los dos vistieron de blanco.

En redes sociales, los usuarios felicitaron a la pareja, mientras que otros no tardaron en señalar que Leonardo se casará antes que su hermana Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Leonardo Aguilar y Adriana Caballero Fridstein. Foto: IG de Leonardo Aguilar.

¿Qué dijo Leonardo Aguilar sobre su compromiso con Adriana Caballero Fridstein?

Antes de revelar su compromiso, Leonardo, de 27 años, habló con la prensa sobre su nuevo disco, Esquina 22, y sobre cómo equilibra su trabajo con su vida personal.

"El amor me llegó. Estoy muy contento. Estoy en paz. Estoy muy enfocado en mis seres queridos, en mi carrera, y estoy en la lucha constante de encontrar el balance", expresó al programa Sale el Sol.

Por otra parte, el cantante de regional mexicano confesó que quiere seguir el ejemplo de sus padres, pues creció viéndolos casados, con mucho amor y dedicados a su familia y su trabajo.

"Yo crecí viendo a mis papás casados siempre sin problemas, con mucho amor, mucho trabajo. Yo creo en el amor, en el matrimonio, en la familia, y por supuesto que a mí me encantaría", dijo.

¿Quién es Adriana Caballero, la prometida de Leonardo Aguilar?

De acuerdo con la revista Hola, Adriana Caballero es modelo y consultora de imagen, originaria de Villahermosa, Tabasco. Actualmente tiene 25 años.

En 2024, Caballero participó en el certamen de belleza Flor de Tabasco, donde representó al municipio de Centro.

Aunque no ganó el certamen, logró quedar entre las tres finalistas.