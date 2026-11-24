Inés Gómez Mont abandonó Estados Unidos tras aceptar la salida voluntaria, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a El Universal. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la exconductora mexicana fue expulsada del país el 23 de noviembre de 2026, después de permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde el pasado 30 de octubre.

La detención de Gómez Mont ocurrió en Miami, Florida, y estuvo relacionada con su situación migratoria. El DHS señaló que ingresó legalmente a Estados Unidos en enero de 2021, pero permaneció en el territorio después de que venciera su autorización temporal.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado a qué país se trasladó.En México, la exconductora enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.