Donald Trump respaldó a Robert Pattinson por su nuevo papel como James Bond y recordó una vieja polémica que lo relacionó con el actor y la infidelidad de Kristen Stewart. ¿Qué dijo el presidente estadounidense?

En una nueva entrevista, Trump mezcló su trabajo con Hollywood al hablar sobre Robert Pattinson, quien recientemente fue anunciado como el nuevo James Bond.

Durante una entrevista en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos recordó el escándalo amoroso que protagonizó el actor con Kristen Stewart hace más de una década y leyó en voz alta un mensaje de 2012 en el que criticaba duramente a la actriz.

Trump recordó su comentario de ese entonces: “Robert Pattinson no debería volver con Kristen Stewart. Ella lo engañó como una perra y lo volverá a hacer, ya verán. ¡Él puede encontrar a alguien mucho mejor!”.

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Pese a desempolvar aquella polémica, terminó deseándole suerte al protagonista de Crepúsculo en su nuevo papel: “Tiene buena pinta. Le deseo mucha suerte”.

Según dijo en la entrevista con The New York Post, Trump le pidió a su asistente Natalie Harp que le recopilara toda la información sobre el actor y sus inclinaciones políticas, incluso preguntó: “¿Es James Bond conservador?”.

En dichos documentos con la información de Pattinson, Trump encontró su polémico tuit de 2012 en el que se involucraba en la ruptura de Robert con Kristen por una infidelidad de ella con el director Rupert Sanders.

Después de leerlo frente a los reporteros, el presidente intentó deslindarse de sus comentarios y agresiones hacia la actriz de Spencer con una frase: “Esto fue hace mucho tiempo”. Sin embargo, el episodio dejó ver que su interés por la relación de los protagonistas de Crepúsculo no se limitó a una sola publicación.

Trump was very invested in Robert Pattinson & Kristen Stewart’s relationship. https://t.co/5m6KZWeXdc — MythoMAGA (@MythoMAGA) April 8, 2026

En aquel entonces, Trump escribió casi una docena de mensajes sobre la pareja durante aproximadamente un mes, incluso cuando ambos intentaron reconciliarse antes de terminar definitivamente.

La conversación dio un giro cuando el mandatario dejó atrás el antiguo escándalo y revisó videos relacionados con Pattinson. Al ver los comentarios positivos sobre él, reaccionó con entusiasmo: “Qué mono. Dice cosas bonitas”. También aseguró que el actor tenía buena apariencia y le deseó suerte en su nueva etapa cinematográfica.

Pattinson fue anunciado la semana pasada como el nuevo actor de James Bond, uno de los personajes más reconocidos del cine de acción y espionaje. Su elección lo convertirá en el séptimo actor en encarnar al agente 007, un papel que ha pasado por distintas generaciones de estrellas de Hollywood.