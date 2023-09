Un par de gemelos falleció dentro de su baúl de juguetes después de haberse quedado dormidos sin supervisión de sus padres.

De acuerdo con una reciente publicación hecha por su madre, Sadie Myers, los pequeños de cuatro años estaban en su casa jugando cuando cayeron dormidos en el baúl de sus juguetes, el trágico accidente ocurrió en Florida a finales del mes pasado.

Según explicó Myers, los niños llamados Aurora y Kellan estaban bajo el cuidado de su padre, Don Starr, junto a sus dos hermanos mientras ella estaba trabajando.

Al parecer el padre los acostó un viernes por la noche y en las primeras horas del sábado los gemelos se despertaron a jugar, en ese momento nadie se dio cuenta que estaban fuera de la cama.

“No muchos conocerán el dolor de perder dos hijos al mismo tiempo, y perderlos de una manera que no tiene sentido, pero tengo que creer que algo en este universo los eligió específicamente, tal vez para protegerlos de alguna tragedia futura, o tal vez porque sus almas eran demasiado perfectas para este mundo”, escribió Myers.

Sadie dijo en su publicación que era común que los niños se levantaran a medianoche a jugar sin que nadie lo notara y al día siguiente los encontraban dormidos en varias partes de la casa.

“El viernes por la noche, el lugar extraño en el que decidieron acurrucarse y volver a dormir fue en su baúl de juguetes de cedro que usamos para guardar todos sus animales de peluche”, agregó.

Los dos niños durmieron dentro de la caja después de sacar todos sus juguetes para que pudieran entrar los dos, dejaron la puerta abierta, pero ésta se cerró provocándoles la asfixia.

Ella dijo: “En algún momento durante el sueño, uno de ellos debe haberse movido o pateado durante el sueño y eso provocó que la tapa de este viejo cofre de madera se cerrara”.

Por la mañana sus hermanos mayores y ambos padres los buscaron por toda la casa hasta que los encontraron abrazados dentro de la caja de madera. A simple vista creyeron que estaban dormidos hasta que Sadie se dio cuenta que no respiraban.

“Fui a comprobarlo y en unos segundos supe que algo no estaba bien, pero también rápidamente me di cuenta de que ya era demasiado tarde”, dijo. "Para mí no tiene sentido y nunca lo tendrá”.

De inmediato se comunicaron con emergencias, pero a la llegada de las autoridades ya no había nada que hacer para revivirlos.

De acuerdo con medios locales, los padres de los gemelos trabajaban todo el tiempo para darles una “vida plena” y se turnaban para cuidarlos, ella los cuidaba en la mañana mientras su padre por la noche.

La hermana de los gemelos, Deanna Myers Starr inició una colecta en GoFundMe para ayudar a sus padres a pagar los gastos funerarios y cubrir el sueldo que perderán en las siguientes semanas por no ir a trabajar.

Hasta las últimas actualizaciones, la colecta registra casi $17 mil dólares.