El actor George Clooney, uno de los principales recaudadores de fondos del Partido Demócrata, hizo una emotiva petición el miércoles para que el mandatario Joe Biden se haga a un lado en la carrera presidencial en Estados Unidos.

Clooney se unió a la creciente lista de personalidades que han pedido que Biden, de 81 años, se retire de la contienda después de su terrible desempeño en el debate contra su adversario republicano, Donald Trump.

"Amo a Joe Biden", escribió Clooney en el periódico The New York Times. "Lo considero un amigo y creo en él... Pero la única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo".

Clooney copatrocinó con Biden una recaudación de fondos repleta de estrellas el mes pasado en Los Ángeles, donde su equipo de campaña dijo haber recaudado 28 millones de dólares.

El actor aseguró que el Biden de la recaudación de fondos "no era el mismo" que el Biden de 2010 ni "incluso de 2020".

"Era el mismo hombre del que todos fuimos testigos en el debate", dijo Clooney, en un claro desafío a la afirmación de Biden de que lo ocurrido en el debate fue algo puntual.

Biden se enfrentó al aspirante republicano a la presidencia Donald Trump en un debate que para muchos, incluidos un gran sector de líderes demócratas, dejó claro que el mandatario debe retirarse de la contienda, ante lo cual han comenzado a barajarse nombres como posibles sustitutos.

"¿Estaba cansado? Sí. ¿Un resfriado? Tal vez. Pero los líderes de nuestros partidos deben dejar de decirnos que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver. Estamos todos tan aterrorizados por la perspectiva de un segundo mandato de Trump que hemos optado por ignorar todas las señales de advertencia.

"¿Es justo señalar estas cosas? Tiene que ser. Se trata de la edad. Nada más, pero tampoco nada que pueda revertirse. No vamos a ganar en noviembre con este presidente", dijo y aseguró que los demócratas perderán la oportunidad de controlar el Congreso si Biden continua como candidato.