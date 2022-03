Gobernador de Florida proclama ganadora a nadadora que perdió ante competidora trans

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió este martes una proclamación por la que reconoce a la nadadora floridana Emma Weyant como ganadora la pasada semana de la prueba de 500 yardas libres de un campeonato universitario nacional, en la que venció la deportista transgénero Lia Thomas.

Weyant, medalla de plata en la prueba de 400 metros estilos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue segunda, segundo y medio por detrás de Thomas, de 22 años, que hizo historia al convertirse en la primera transexual que gana un campeonato nacional de natación, en este caso las 500 yardas libres de la NCAA Division I femenina.

Pero no según el gobernador republicano de Florida, quien proclamó que Weyant fue la "ganadora legítima" de la competencia y echó así más leña en el fuego de la polémica sobre cómo encajar a las mujeres trans en el deporte de élite.

Thomas forma parte de la Universidad de Pensilvania, de la que un grupo de 16 integrantes del equipo femenino de natación pidió en febrero por carta que la nadadora trans fuera excluida de la competición de la Ivy League al considerar que tiene ventajas biológicas.

Penn’s Lia Thomas won the 500-yard freestyle at the NCAA women’s swimming and diving championships.



Thomas becomes the first known transgender athlete to win an NCAA Division I championship in any sport.



Full story from @katie_barnes3: https://t.co/mYzU5uBDpS pic.twitter.com/zgmIEgKO5x