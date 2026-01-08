El gobierno de Venezuela anunció el jueves que liberará a un “número importante” de venezolanos y extranjeros encarcelados como un gesto para consolidar la paz y la convivencia, cinco días después de la intervención militar estadounidense al país sudamericano y la captura del expresidente Nicolás Maduro.

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, declaró a la prensa Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Señaló que la decisión responde a un deseo de consolidar "la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico, social”.

Rodríguez, cercano colaborador del depuesto mandatario venezolano, no especificó cuántas personas serían liberadas.

El ministerio de Asuntos Exteriores de España celebró por su lado en un comunicado la liberación de cinco españoles, “uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España” asistidos por la embajada española en Caracas y dijo recibir “esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”.​

El Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas de Venezuela, dijo que hasta el 29 de diciembre en el país sudamericano había 863 personas detenidas “por razones políticas”. Las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de planes para conspirar para desestabilizar al gobierno.

En una publicación en X, el director del foro, Alfredo Romero, dijo que las liberaciones eran “buenas noticias” en un país que ha sido sacudido por la agitación política en los últimos días.

“Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, señaló Romero.

Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo colegiado de mayoría oficialista, declaró a Nicolás Maduro ganador de los comicios presidenciales de 2024 —en medio del cuestionamiento de la oposición y la comunidad internacional— sectores de oposición alegaron un fraude, lo que derivó en protestas callejeras, represión, arrestos y denuncias de violaciones de derechos humanos. Al menos 2.000 personas fueron detenidas entonces, según cifras oficiales.

El gobierno estadounidense y la oposición del país han exigido la liberación de figuras de la oposición y críticos del gobierno.

Margareth Baduel, familiar de un preso, esperaba con otras personas afuera de la prisión El Rodeo, ubicada en el estado central de Miranda, a unos 30 kilómetros de Caracas, que ha estado bajo la mira de organizaciones de derechos humanos.

“Estamos muy ansiosos por estas liberaciones; algunas ya se han dado, la mayoría en El Helicoide... Hay más de 120 presos políticos. Estamos aquí, la mayoría son familiares, esperando que Dios nos bendiga con esta buena noticia”, dijo Baduel. El Helicoide funciona en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y originalmente eran calabozos de corta estadía pero eso cambió.

Pedro Durán, hermano de un preso, señaló: “¿Qué puedo decir? Estoy feliz, acabo de llegar al país y recibí esta increíble noticia que finalmente se dará: la liberación de estas personas privadas de libertad”.

En Argentina, amigos y familiares de detenidos argentinos en Venezuela se reúnen en un centro comunitario de paredes de ladrillo en Buenos Aires, la capital del país, esperando y rezando por la noticia de la liberación de sus seres queridos. Saludos y risas se alternaban con un tenso silencio.

Entre quienes esperaban se encontraba María Alexandra Gómez, la novia venezolana de Nahuel Agustín Gallo, suboficial argentino que ingresó a Venezuela desde Colombia hace más de un año para visitar a sus suegros y nunca regresó. La continua detención de Gallo ha intensificado la ya alta tensión entre ambos países. La fiscalía venezolana afirma que Gallo se encuentra detenido por acusaciones de terrorismo, algo que su familia rechaza rotundamente.

Gómez dijo a The Associated Press que están confiados en que esa noticia de la liberación se les dé este jueves.

“Si no es el día de hoy, que sea lo más pronto posible, porque hemos luchado muchísimo por muchísimo tiempo para estar viviendo este momento, para estar viviendo el momento en que se abren las cárceres de Venezuela”, agregó Gómez, de 33 años, abrazando a su hijo Víctor, de 2 años, y vistiendo una camiseta que pedía la liberación de Nahuel.

Al ser preguntado Jorge Rodríguez, el presidente del Legislativo, si el gobierno estaría conversando con todos los sectores opositores —entre ellos el liderado por la opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado— Rodríguez afirmó que el diálogo existe con sectores ajenos al extremismo.

“Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución de la República”, acotó el legislador sin mencionar a Machado, cuyo paradero se desconoce.

Horas después del ataque estadounidense, la opositora afirmó en sus redes sociales que Maduro “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones". Agregó que en los comicios presidenciales de 2024 Edmundo González Urrutia fue elegido como legítimo presidente de Venezuela y “debe asumir de inmediato” su mandato. "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”.

Trump ha dicho por su lado que Estados Unidos administrará el país y que Machado carece del “apoyo” o “respeto” para dirigir Venezuela.

Horas más tarde, mediante sus redes sociales, en mensaje dirigido a los familiares de los presos liberados, Machado afirmó que “la verdad, que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso desde la arbitrariedad, a la crueldad y el miedo".

Durante muchos años, “incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente. Nada devuelve estos años robados, nada borra noches largas ni las ausencias irreparables”, pero con las liberaciones se “reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna", señaló.

“No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y Libertad”, afirmó.

Maduro fue capturado en la madrugada del 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores, en una audaz operación militar de Estados Unidos en Caracas y posteriormente trasladado a territorio estadounidense, donde ambos comparecieron el lunes ante un tribunal en Nueva York para enfrentar los cargos de narcoterrorismo de los que le acusa el gobierno del presidente Donald Trump. El depuesto mandatario se declaró inocente.

El lunes pasado, en tanto, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta en reemplazo de Maduro ante la Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista. Constitucionalmente, era la primera en la línea de sucesión.

La otrora vicepresidenta y canciller de Maduro, entre otros prominentes cargos, prestó juramento como “presidenta encargada” por tiempo indeterminado, debido a que no fue declarada “la falta absoluta” del dirigente socialista, que obligaría según la legislación a la realización de elecciones “dentro de los 30 días consecutivos siguientes”.

Rodríguez está a la cabeza de un grupo de altos funcionarios de la administración de Maduro que ahora parecen controlar Venezuela.