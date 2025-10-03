El grupo islamista palestino Hamás anunció este viernes que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente estadounidense, Donald Trump, y señaló su disposición a negociar los detalles del acuerdo de paz.

La organización dijo haber tomado esa decisión "tras un estudio exhaustivo" y "con el fin de lograr el cese de las hostilidades".

Hamás señaló que, en ese contexto, acuerda liberar a "todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos", "siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio".

Mostró igualmente la voluntad de iniciar "negociaciones inmediatas a través de los mediadores" para discutir los detalles del plan.

El grupo también dijo renovar "su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico".

Según su nota, la propuesta de Trump sobre el futuro de la Franja y los derechos "inherentes" del pueblo palestino "está vinculada a una postura nacional integral y se basa en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes".

"Se debatirá en un marco nacional palestino integral. Hamás formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad", concluyó su nota.

Horas antes, Trump emitió un ultimátum a Hamas para que acepte su acuerdo de paz en Gaza antes de las 22H00 GMT del domingo o enfrentará "el infierno total".

Hamás tiene hasta el "domingo por la noche a las SEIS (6) P.M., hora de Washington, D.C.", publicó Trump en su plataforma Truth Social. "Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamas", dijo.

El mandatario de EU convocó a los "palestinos inocentes" a evacuar una zona no especificada, en previsión de un posible ataque contra las fuerzas restantes de Hamás.

La mayoría de los combatientes de Hamás "están rodeados y atrapados militarmente, esperando solo mi orden para que sus vidas sean destruidas rápidamente. En cuanto al resto, sabemos dónde están y quiénes son, y serán buscados y asesinados", dij