El ministro de Defensa de Israel declaró este miércoles que el ejército intensificará el cerco sobre la ciudad de Gaza, y emitió una última advertencia para que sus habitantes se desplacen hacia el sur.}

"Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que lo deseen se trasladen al sur y dejen a los operativos de Hamás aislados en la ciudad de Gaza", afirmó Israel Katz en un comunicado difundido por medios israelíes.

"Quienes permanezcan (...) serán considerados terroristas y colaboradores del terrorismo", agregó.

El ejército israelí anunció el miércoles que cerraría el último acceso al norte de la Franja de Gaza para los residentes del sur del territorio palestino, a partir de las 12H00 (09H00 GMT).

"El paso hacia el sur seguirá estando autorizado para quienes no pudieron evacuar de Ciudad de Gaza", donde el ejército israelí prosigue su ofensiva, puntualizó. "En esta etapa, el ejército israelí permite el libre desplazamiento hacia el sur sin inspección", agregó el comunicado.

La campaña israelí en el territorio palestino continúa luego que Trump anunciara el lunes un plan de cese al fuego tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca.

El movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, está evaluando el plan estadounidense de 20 puntos, informó una fuente palestina bajo condición de anonimato.