Hombre muere dentro de su Tesla tras fallo en las manijas de las puertas

Un doctor, residente del condado de Broward, Florida, murió luego de quedar atrapado dentro de su Tesla debido a un fallo del vehículo.

De acuerdo con los informes, Omar Awan, de 48 años, chocó su Tesla Model S en la comunidad de South Flamingo Road, pero sobrevivió al impacto.

Cuando llegaron los rescatistas a atender el incidente, se dieron cuenta que el hombre no podía salir debido a que el vehículo presentaba fallas en las manijas de todas las puertas, lo que no permitían abrirse.

Normalmente las manijas se abren sólo cuando el auto está estacionado y se retraen al ras de la puerta cuando está en movimiento. En el momento, los rescatistas no pudieron abrir las puertas a pesar de que todos los Tesla tienen un mecanismo de emergencia que se abren automáticamente tras un choque.

De hecho, los rescatistas intentaron abrir desde adentro al romper la ventana, pero tampoco se pudo.

El médico murió momentos después por inhalación de humo y quemaduras ya que el auto se estaba incendiando. En videos y fotografías que se revelaron del incidente mostraron al auto incendiándose junto al camino, frente a varias palmeras en donde se estampó.

El Departamento de Policía de South Florida le dijo a NBC, en su momento, que los bomberos no pudieron romper los vidrios a pesar de que están capacitados para hacerlo y sacar a las víctimas desde el interior de este tipo de autos eléctricos.

“No pudieron encontrar la perilla de una puerta para tratar de entrar de esa manera y desafortunadamente no pudieron sacar al conductor”, dijo.

“Intentaron romper la ventana para sacar al sujeto, pero no tuvieron éxito. Las llamas eran demasiado fuertes, demasiado grandes en ese punto”, agregó.

La familia de Awan ha emitido una demanda contra la compañía de Elon Musk, alegando que su muerte fue culpa del fallo ya que inicialmente había sobrevivido al impacto.

En un documento presentado ante las autoridades de Florida, se dice que el Model S estaba defectuoso por lo que no se pudo abrir de ninguna forma.

“Estos autos futuristas tienen beneficios, pero también tienen riesgos muy, muy altos, y sí, la muerte es uno de ellos”, dijo su esposa Lilliana a NBC South Florida.

“Olvídate de los tecnicismos de esto, aquello, lo que sea... La conclusión es que estaba vivo”.

Sin embargo, Tesla se pronunció de inmediato negando las acusaciones y ha dicho que el auto estaba en perfectas condiciones y que Awan fue el culpable del incidente.

Y es que, de acuerdo con los primeros informes policiales hechos luego del incidente, el médico iba a exceso de velocidad en el momento del impacto, superando la velocidad límite de conducción y que aparte iba bajo los efectos del alcohol.

A pesar de la defensa de la empresa y la evidencia escrita en la investigación posterior al accidente, la familia se mantiene firme señalando que la muerte de Awan pudo haberse evitado si el Model S no hubiese estado defectuoso.

El accidente sucedió en 2019, pero la demanda fue emitida hace unos días y continúa en proceso en contra de la empresa de autos eléctricos. Asimismo, las investigaciones se han abierto de nuevo para asignar culpables en caso de que la demanda siga avanzando.

Además de este accidente que involucró la funcionalidad de las manijas, Tesla está siendo investigado por varios accidentes y muertes vinculados al funcionamiento correcto del piloto automático.

