Hombre que se acercó a féretro de la reina Isabel quería ver si estaba muerta

Un hombre que fue arrestado en Westminster Hall tras acercarse al féretro de la reina Isabel II y quitar el paño que lo cubría, quería comprobar que la monarca estaba realmente muerta, dijo el juez tras la comparecencia del detenido el martes.

El viernes, Muhammad Khan, de 28 años, hizo la kilométrica cola que conducía a la capilla ardiente de la soberana, fallecida el 8 de septiembre a los 96 años, a la que se acercaron unas 250,000 de personas para rendirle un último homenaje.

Una vez entró en el vestíbulo de Wesminster, Khan se salió de la cola hasta el ataúd y agarró con ambas manos la tela que lo cubría.

A man was taken down & arrested after allegedly trying to rush at the Queen’s coffin in Westminster during the public viewing. People have been waiting for upwards of 20 hours in a queue that is five miles long to say goodbye to the beloved monarch. pic.twitter.com/W3ZBAt4hko