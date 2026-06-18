Ucrania atacó por segunda vez en una semana una importante refinería de petróleo de Moscú el jueves, lo que provocó una enorme humareda negra sobre la capital y trastocó cientos de vuelos en los aeropuertos en uno de sus mayores ataques con drones desde la invasión rusa de hace más de cuatro años, informaron funcionarios.

Ucrania ha atacado repetidamente las instalaciones petroleras de Rusia para reducir los ingresos de Moscú para la guerra y hacer que los rusos sientan las consecuencias de la invasión. Algunas zonas han reportado escasez de combustible.

El ataque de decenas de drones se produjo horas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijera que había tenido “una importante llamada de coordinación” con los presidentes de Estados Unidos y Francia, y que había obtenido compromisos clave de mayor apoyo por parte de la cumbre del G7 esta semana.

“Si Ucrania va a arder, su Moscú también arderá” , declaró Zelenskyy, añadiendo que el ataque formaba parte de los esfuerzos de Kiev para obligar al presidente ruso Vladímir Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. “Es hora de terminar la agresión, hora de terminar esta guerra”.

Ataque vuelve a avergonzar a Putin

El ataque contra Moscú fue el más reciente bochorno para Putin. Drones ucranianos atacaron su ciudad natal de San Petersburgo a principios de este mes, mientras recibía a importantes visitantes extranjeros en un foro económico.

Putin el jueves estaba en Kazán, unos 700 kilómetros (430 millas) al este de Moscú, recibiendo a líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, mientras Rusia busca reforzar vínculos empresariales y de otra índole con las naciones del bloque regional.

Los canales de televisión controlados por el Estado ruso sólo mencionaron brevemente el ataque contra Moscú. Periódicos pro-Kremlin informaron al respecto, y algunos elogiaron el desempeño de las defensas antiaéreas mientras señalaban que el ataque puso de relieve la necesidad de fortalecer aún más el escudo defensivo alrededor de la capital.

Vyacheslav Volodin, presidente de la cámara baja del parlamento ruso, advirtió que Moscú respondería intensificando sus ataques.

“Su acción conducirá a nuestra reacción y al lanzamiento de golpes más duros, con armas más poderosas”, sostuvo Volodin en declaraciones televisadas.

Enormes incendios en refinería de Moscú

Espesas nubes de humo negro y llamas ocasionales salían entre las chimeneas rojas y blancas de la Refinería de Petróleo de Moscú, en el extremo sureste de la ciudad, a unos 15 kilómetros (9 millas) del Kremlin. Según un video local, cayó una lluvia negra de hollín sobre los autos.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, dijo en X que “una de las preguntas más populares que hicieron los moscovitas esta mañana es ‘¿Qué está pasando?’ Puedo responder. Su país inició una guerra de agresión contra el nuestro. Durante años, ha estado matando a nuestra gente. Ahora que saben qué está pasando, pregúntenle a Putin cuándo planea terminarla”.

La refinería es una de las mayores de Rusia, según su sitio web oficial, y produce más de un tercio del combustible de la región de Moscú. Fue atacada por última vez el martes, pero los funcionarios dijeron que el fuego se apagó rápidamente.

El incendio en la refinería estaba “en gran medida contenido”, aseguró el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, horas después, añadiendo que los focos restantes estaban siendo extinguidos.

Mientras Ucrania intensificaba sus ataques contra la infraestructura energética de Rusia, parecían disminuir los suministros de combustible. Cadenas de gasolineras en múltiples regiones han introducido restricciones sobre lo que los conductores podían comprar. El medio de noticias independiente ruso Agentstvo informó que una de cada cuatro gasolineras del país ha introducido algún tipo de restricciones.

Las autoridades de la capital reportaron en un comunicado horas después del ataque que “los suministros de productos petrolíferos a Moscú y el trabajo de todas las gasolineras de la ciudad continúan con normalidad”.

El ataque también suspendió temporalmente lo s vuelos desde cuatro aeropuertos de Moscú , informaron las autoridades de transporte y aviación. El diario empresarial ruso Kommersant contabilizó más de 500 vuelos retrasados o cancelados, basándose en información en línea.

En la región de Moscú, un dron impactó en un edificio residencial en la ciudad de Zhukovsky, según el gobernador Andrei Vorobyov. Edificios en otros puntos de la región resultaron dañados por restos de drones y 17 personas, incluidos dos niños, resultaron heridas, añadió.

Ucrania busca más ayuda de la OTAN y la UE

“Rusia está a la defensiva: militar, económica y políticamente”, expresó en X la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, después de reunirse el jueves con el ministro ucraniano de Defensa, Mykhailo Fedorov. “Ahora es el momento de proporcionar a Ucrania un apoyo aún mayor y de ejercer aún más presión sobre Rusia para poner fin a la guerra”.

Zelenskyy mantuvo conversaciones el jueves en Bruselas con líderes de la OTAN y la Unión Europea, y los ministros de Defensa de Alemania y Ucrania firmaron un acuerdo para desarrollar conjuntamente un sistema de defensa aérea para contrarrestar misiles balísticos. Zelenskyy lo describió como el inicio de una “coalición antibalística” e invitó a otros a sumarse.

Rusia ha atacado implacablemente a Ucrania con ese tipo de misiles, que las defensas antiaéreas tienen dificultades para contrarrestar.

Rusia dice que derribó más de 500 drones ucranianos

El Ministerio ruso de Defensa señaló que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche 555 drones ucranianos sobre múltiples regiones, y que casi 200 fueron interceptados cuando se aproximaban a la capital rusa. Eso fue aproximadamente el doble del número de drones que Rusia lanzó contra Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana.

“Si Putin no quiere terminar esta guerra y quiere continuarla, no nos quedaremos callados: responderemos”, sostuvo Zelenskyy en un mensaje de voz a un chat grupal con periodistas.

El presidente ucraniano ha aceptado un alto al fuego incondicional exigido por el presidente estadounidense Donald Trump, pero Putin se ha negado, y los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos se han estancado.