Un influencer causó polémica en redes y provocó la furia de cientos de usuarios al afirmar que “levantarse a las 8 am es de pobres”. En un video que se hizo viral en X, antes Twitter, se escucha al creador de contenido asegurar que la mayoría de las personas duermen como “pobres” e incluso dio consejos de cómo “descansar” en lo que trabajas por el éxito.

En redes sociales circula un video que hizo enojar a más de un internauta porque se relaciona con un tema que es importante y vital para todos los seres humanos: dormir. Se trata de un breve clip en el que el influencer Manuel De León invita a las personas a dejar de “dormir como pobres” y a levantarse temprano, antes de las 8 am.

En el video, que fue acompañado con el mensaje “Ya quítenles el Internet a estos pseudo ‘Influencers’”, el creador de contenido asegura que “levantarse a las 8 am es de pobres” y que solamente las personas que ya son exitosas pueden darse el lujo de dormir más horas.

Mencionó: “Porque hay personas que ya son exitosas y que se pueden dar el lujo de dormir 12 horas, ya personas hechas”. Después de decir esto, compartió el método que él utiliza para descansar, el cual contempla dormir pocas horas durante la noche:

“El truco amigo está en dormir en ciclos de sueño; lo que te dicen es que el ser humano necesita de cuatro a cinco ciclos de sueño, pero ¿qué pasa si los ciclos de sueño son de 90 minutos?”.

Prosiguió: “¿Qué es lo que yo he hecho? Por ejemplo, de esas veces que te la avientas en vivo y tenemos conferencias y tenemos que subir, yo tanteo y digo ‘nada más voy a dormir 4 horas y media y voy a buscar en el día aventarme una siesta de una hora y media’, entonces, completas tus seis horas en un periodo de 24 horas”.

Estas declaraciones indignaron a los usuarios de redes sociales, quienes se lanzaron con todo contra el influencer; señalaron que comparte consejos de estilo de vida que pueden ser dañinos para la salud, además, de que habla desde su privilegio y utiliza de forma despectiva el término “pobre”.

“Me imagino que no falta mucho para que salga algún imbécil de TikTok a decirnos que hay una forma de respirar para pobres y una forma de respirar para exitosos”, “No sabía que el sueño funcionaba en abonos chiquitos”, “Ya sabemos qué le pasó a sus neuronas” y “¿Los influencers para qué sirven? ¿O cuál es su función en la vida?” fueron algunos de los comentarios.

Los usuarios de redes se burlaron de los comentarios del creador de contenido y aseguraron que se nota que duerme muy poco, pues su aspecto físico luce deteriorado y se le marcan las ojeras. Otro señalaron que el influencer únicamente dijo que “levantarse a las 8 am es de pobres” para generar polémica y así volverse famoso.