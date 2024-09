La existencia de los extraterrestres es una de las interrogantes más estudiadas de los últimos tiempos, no solo por ser un fenómeno que traspasa fronteras, sino por los testimonios que aseguran su presencia en la Tierra, en la inmensidad del cielo o en algunos de los territorios desconocidos por el ser humano.

Sin embargo, aunque la vida de los seres cósmicos no ha sido confirmada, algunos investigadores de la Universidad Tecnológica de Montana y la Universidad de Harvard, uno de los centros académicos más destacados a nivel internacional, sugieren que podrían llevar siglos entre nosotros.

El estudio ‘The cryptoterrestrial hypothesis: A case for scientific openness to a concealed earthly explanation for Unidentified Anomalous Phenomena’, realizado por Tim Lomas, Brendan Case y Michael Paul Masters, ahonda en la posibilidad de que, en realidad, podrían estar “escondidos”.

¿Qué son los Criptoterrestres?

Señalan que los fenómenos anómalos no identificados (FANI, por sus siglas en inglés), han sido investigados bajo dos teorías convencionales que tratan de dar una explicación con la tecnología creada por el hombre o en el caso contrario, bajo lo “extraterrestre”, es decir “civilizaciones avanzadas de otras partes del cosmos”.

Sin embargo, existe una tercera teoría conocida como “criptorrestre”, la cual lanza la hipótesis de que los FANI se encuentran ocultos entre los seres humanos o en localidades poco estudiadas.

“Los FANI pueden reflejar actividades de seres inteligentes ocultos en la Tierra (por ejemplo, bajo tierra) y/o en sus inmediaciones (por ejemplo, la luna), y/o incluso "caminando entre nosotros" (por ejemplo, haciéndose pasar por humanos)”, señalan.

A pesar de que es una versión más de las que ya existen, los investigadores están conscientes de que otros estudiosos podrían catalogarla como “escepticismo”, pero a pesar de ello, consideran que no se debería descartar.

“Sostenemos que esta posibilidad no debería descartarse sumariamente y, en cambio, merece una consideración genuina en un espíritu de humildad y apertura epistémica”, indicaron.

¿Qué estados de EU tienen más avistamientos de ovnis?

El Centro Nacional de Informes OVNI detalló que en Estados Unidos se han registrado 133,717 avistamientos OVNI desde 1995 y aunque su presencia ha sido presuntamente captada en los 50 estados, hay algunos territorios en los que es más común “encontrarlos”.

Según la información proporcionada, el estado con mayor número de avistamientos es California con 16 mil, así como Florida y Washington con más de 7 mil en los últimos 29 años. Mientras que los lugares con menos registros son Dakota del Sur con 403 y Delaware con 423.