Irán denunció este sábado ataques nocturnos estadounidenses contra instalaciones de radar y de vigilancia costera en el Golfo y los calificó de "violación flagrante del alto el fuego" en vigor desde el 8 de abril.

Se trata de "una agresión militar contra la soberanía nacional y la integridad territorial de la república islámica de Irán", afirma el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, en el que condena "el comportamiento hostil y provocador del régimen estadounidense".