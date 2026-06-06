TE RECOMENDAMOS

USCIS abre una oficina de asilo en San Antonio, Texas: lo que debes saber y cómo solicitarlo

USCIS abre una oficina de asilo en San Antonio, Texas: lo que debes saber y cómo solicitarlo

Texas activa emergencia tras detectar una plaga erradicada hace más de 60 años. ¿En qué condados?

Texas activa emergencia tras detectar una plaga erradicada hace más de 60 años. ¿En qué condados?

Indignación en Francia: niña de 11 años murió y el principal sospechoso ya había sido denunciado

Indignación en Francia: niña de 11 años murió y el principal sospechoso ya había sido denunciado

Conmoción en Hollywood: asesinan a James Handy, actor de 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick'

Conmoción en Hollywood: asesinan a James Handy, actor de 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick'

Irán denunció este sábado ataques nocturnos estadounidenses contra instalaciones de radar y de vigilancia costera en el Golfo y los calificó de "violación flagrante del alto el fuego" en vigor desde el 8 de abril.

Se trata de "una agresión militar contra la soberanía nacional y la integridad territorial de la república islámica de Irán", afirma el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, en el que condena "el comportamiento hostil y provocador del régimen estadounidense".

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]