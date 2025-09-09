Israel lanzó un ataque contra el liderazgo de Hamás en Qatar el martes mientras ese grupo consideraba una propuesta estadounidense para un alto el fuego en la Franja de Gaza. El ataque en el territorio de un aliado estadounidense marcó una escalada sorprendente y puso en riesgo las conversaciones destinadas a reducir la guerra y liberar a los rehenes.

Qatar, un aliado estadounidense rico en energía que alberga a miles de militares estadounidenses, ha servido como un mediador clave entre Israel y Hamás durante varios años, incluso antes de la guerra. Condenó lo que denominó una “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales” mientras el humo se elevaba sobre su capital, Doha.

No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido. Hamás ha sobrevivido a numerosos asesinatos de líderes principales y aún se mantiene intacto en Gaza, a pesar de haber sufrido grandes golpes desde el estallido de la guerra desencadenada por su ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel.

El futuro de las conversaciones de alto el fuego era más incierto, ya que Israel se prepara para una gran ofensiva destinada a tomar el control de la Ciudad de Gaza. Esa escalada ha sido recibida con una fuerte condena internacional y oposición dentro de Israel por parte de aquellos que temen que condenará a los rehenes restantes.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque, afirmando que “todas las partes deben trabajar para lograr un cese al fuego permanente, no para destruirlo”.

Israel ha amenazado durante mucho tiempo con atacar a los líderes de Hamás dondequiera que estén. Aunque a menudo ha acogido el papel de Qatar como mediador, junto con Egipto, también ha acusado a la nación del Golfo de no ejercer suficiente presión sobre el grupo.

A diferencia de operaciones israelíes anteriores contra militantes de alto rango en el extranjero, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rápidamente se atribuyó el ataque, diciendo: “Israel lo inició, Israel lo llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”.

Dijo que la decisión se tomó el lunes después de un ataque a tiros en Jerusalén que mató a seis personas y un ataque a las fuerzas israelíes en Gaza que mató a cuatro soldados.

El ejército declaró que usó “municiones precisas e inteligencia adicional” en el ataque, sin dar más detalles. Un funcionario israelí, hablando bajo condición de anonimato para discutir detalles más allá de la declaración, confirmó que el ataque apuntó a Hamás.

El funcionario israelí y otra persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para comentar públicamente dijeron que Israel alertó a Estados Unidos con anticipación. Los funcionarios del Pentágono remitieron las preguntas a la Casa Blanca, donde los voceros no respondieron de inmediato.

Qatar condenó lo que denominó un “ataque cobarde israelí” contra la sede política de Hamás en Doha. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al Ansari, lo calificó como una “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales” y dijo que Qatar “no tolerará este comportamiento imprudente de Israel”.

La embajada norteamericana en Qatar dijo que había “instituido una orden de refugio en el lugar para sus instalaciones”.

A principios de esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que estaba dando su “última advertencia” a Hamás respecto a un posible alto el fuego, mientras Washington avanzaba una nueva propuesta que, según funcionarios árabes, incluía la liberación inmediata de todos los rehenes.

Un funcionario egipcio reveló que el ataque ocurrió cuando estaba programada en el lugar una reunión de funcionarios de Hamás sobre las negociaciones. El funcionario habló bajo condición de anonimato, porque no estaba autorizado para hablar con los periodistas.

La propuesta, presentada por el enviado de Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff, pide un fin negociado de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza una vez que los rehenes sean liberados y se establezca un alto el fuego. Eso es según funcionarios egipcios y de Hamás familiarizados con las conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones a puerta cerrada.

Hamás ha dicho que solo liberará a los 48 rehenes restantes, de los cuales unos 20 podrían aun estar vivos, a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y una retirada completa de Israel de Gaza. Netanyahu ha rechazado esos términos, diciendo que la guerra continuará hasta que todos los rehenes sean devueltos y Hamás haya sido desarmado, con Israel manteniendo un control de seguridad indefinido sobre Gaza.