Jornada de huelga en Francia; reclaman aumentos salariales

"Si no bloqueamos, no nos escuchan". Miles de personas manifestaron este martes en Francia, donde se vive una jornada de huelga para reclamar aumentos salariales que compensen la inflación y solidarizarse con los huelguistas de refinerías que el gobierno requisó.

Más medios para escuelas, hospitales y para la seguridad social, abandono de las reformas del seguro por desempleo y del atraso de la edad de jubilación de 62 a 65 años, alza salarial por la inflación... Los reclamos no faltan.

Sin embargo, la gota que colmó el vaso de cuatro sindicatos y varias asociaciones juveniles fue que el gobierno requisó personal en huelga en refinerías para paliar el desabastecimiento de combustible desde hace semanas.

Video. Policía francesa reprime a manifestantes

Valérie, una funcionaria de 54 años y miembro de la central sindical CGT --la segunda del país--, protesta "por solidaridad con los trabajadores de las petroleras". "Si se requisa la gente, ¿dónde queda el derecho de huelga?", aseguró.

Aunque todavía no hay datos globales sobre las manifestaciones que congregaron a miles de personas en varias ciudades, el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, ya anunció una "continuación" de las protestas.

Estudiantes de liceos profesionales, empleados del sector de la energía o de los transportes, comerciantes, funcionarios, etc., estaban llamados al paro para defender el derecho a huelga y reclamar un aumento de sueldo.

La huelga, tres días antes de dos semanas de vacaciones escolares, tuvo no obstante un seguimiento desigual. En los transportes, la región de París registró por ejemplo las principales perturbaciones, aunque moderadas.

La huelga, que rechazan un 49% de los franceses según un sondeo de Elabe, llega en un contexto social tenso y representa el preludio de un otoño e inviernos calientes para el impulso reformista del presidente Emmanuel Macron.

El temor a perder poder adquisitivo fue la principal preocupación de los franceses durante el último ciclo electoral de abril a junio y el llamado a ahorrar energía para evitar cortes en invierno enrarece el ambiente.

Cuando Francia empezaba a pasar página de la pandemia, Rusia lanzó una ofensiva en Ucrania que, junto a la respuesta de Moscú a las sanciones occidentales, disparó los precios de la energía y de la alimentación.

Curtido por la protesta social de los "chalecos amarillos", cuyo detonante en 2018 fue el alza del precio del combustible, el gobierno del liberal Macron aprobó rápidamente medidas para limitar el encarecimiento de la energía.

Francia, la segunda economía de la Unión Europea (UE), registró en septiembre la tasa de inflación armonizada más baja de la zona euro, un 6,2% interanual, por debajo de otras economías como Alemania (10,9%), Italia (9,5%) y España (9,3%), según Eurostat.

Pero para los huelguistas, es necesario aumentar los salarios para compensar el aumento. "Pedimos un salario mínimo de 2.000 euros (1.970 dólares), que equivale a un aumento de 300 euros (295 dólares)", dijo en la radio RTL Martinez.

Large protest in Nice, France today - about a mile long. Turn your protest (against more austerity in public service pay and pensions) into a party..! pic.twitter.com/Njdwp9oFxM