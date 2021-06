Knock out! Empleado de Walmart deja inconsciente a cliente que le escupió

Un empleado de Walmart Englewood dejó inconsciente a un cliente que le escupió y el video se hizo viral en redes sociales acumulando miles de vistas.

Se desconoce el motivo que desató el conflicto. El video muestra a un cliente que acorrala y golpea al empleado contra canceles de mercancía y le escupe en la cara.

El trabajador enfurece tanto que responde con golpes. De un puñetazo noquea al cliente, quien es mucho más alto que él, y éste permanece tirado en el suelo.

Englewood (Walmart) a rowdy customer got into a heated exchange with an employee and tried to run him over with his carriage, then spit on him. He is coshed at the end as well. pic.twitter.com/y0jwtujp62