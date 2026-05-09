Las islas Canarias se preparan para la llegada el domingo del crucero afectado por el hantavirus, y del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que coordinará in situ la evacuación de los cerca de 150 pasajeros y miembros de la tripulación.

En el lugar, en el pequeño puerto industrial de Granadilla de Abona, las personas entrevistadas por la AFP en los últimos días han expresado su "preocupación", seis años después de la pandemia mundial de covid que perturbó al planeta.

El crucero MV Hondius llegará el domingo a Canarias entre las 03H00 y las 05H00 GMT, según el gobierno español. "Parte de la tripulación" se quedará a bordo, e irá a continuación a Países Bajos.

"Llegué a España, donde me uniré a altos funcionarios del gobierno en una misión a Tenerife para supervisar el desembarco seguro de los pasajeros, los miembros de la tripulación y los expertos en salud del crucero MV Hondius", escribió en X el director general de la OMS.

Antes de viajar a Canarias el responsable de la OMS se reunirá este sábado en Madrid con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a las 17H00 hora local (15H00 GMT) en el palacio de la Moncloa. Luego emprenderá el vuelo al archipiélago.

En una carta abierta, Ghebreyesus aseguró a los residentes de Canarias del bajo riesgo que representa la llegada del crucero.

"Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo", escribió.

También reconoció que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave".

"Tres personas perdieron la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo", señaló.

"Esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera", indicó.

Las autoridades de Canarias se opusieron firmemente al atraque del MV Hondius, que finalmente fondeará frente a la costa antes de las evacuaciones.