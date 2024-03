El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que habrá "infiltrados" que busquen vandalizar el Palacio Nacional, donde él vive y trabaja, en la marcha del 8 de marzo (8M) por el Día Internacional de la Mujer.

“Ahora que viene la marcha porque ahí se infiltran, del Día de las Mujeres, la conmemoración del Día de la Mujer, ahí sí cuidamos porque traen sopletes, marros y piedras, y hay que buscar que no se dañe el recinto, pero no le hace (no pasa nada), porque ellos lo que quisieran es que salga la Policía y los enfrente”, afirmó.

El mandatario respondió en su conferencia matutina a cuestionamientos sobre la inusual protección de vallas metálicas que coloca el Gobierno ante las manifestaciones del 8 de marzo, que este año ocurrirán a casi tres meses de que se realicen las elecciones presidenciales del 2 junio.

López Obrador, quien ha recibido críticas de agrupaciones feministas por minimizar la violencia machista en México, donde asesinan a un promedio de 10 mujeres al día, expresó que se siente seguro en el Palacio Nacional, aunque este viernes estará en el estado de Michoacán (oeste) durante la protesta.

“Estoy seguro en cualquier parte del país, a mí me cuida el pueblo, al presidente lo cuida la gente, y tengo la conciencia tranquila”, sostuvo.

Cuestionado por una periodista sobre cómo ha cambiado su percepción del movimiento feminista durante su mandato, el gobernante mexicano contestó que hay tres hitos que le causan "orgullo".

El primero fue que en "este Gobierno se redujo la pobreza de hombres y de mujeres", al argumentar que "fueron más beneficiadas" las mexicanas y "millones" de ellas "salieron de la pobreza”.

En segundo lugar, expresó que "no ha habido en la historia de México, un gobierno con tantas mujeres en el servicio público, ninguno en la historia”.

“Y, número tres, que me siento muy orgulloso, que va a ser una mujer la próxima presidenta de México, a la que le voy a entregar la banda presidencial”, concluyó.

México tendrá sus elecciones presidenciales el 2 de junio, cuando por primera vez en la historia podría ganar una mujer, pues las dos principales candidatas son la oficialista, Claudia Sheinbaum, y la opositora Xóchitl Gálvez. EFE