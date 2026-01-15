La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que durante la reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le "presentó" la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado.

Trump mantiene su opinión de que la líder opositora NO tiene los apoyos suficientes en Venezuela para liderar una transición en ese país, según la portavoz Karoline Leavitt.

Preguntada sobre si Trump había cambiado de postura sobre la Premio Nobel de la Paz, Leavitt advirtió que la del mandatario "fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional".

"En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado", dijo la vocera en una rueda de prensa.