Marine de EU impide asalto armado en tienda de conveniencia

En redes sociales se está viralizando un video en el que se muestra a un marine de Estados Unidos frustrando un asalto armado en una tienda de conveniencia en Arizona.

El incidente ocurrió en el Condado de Yuma, dentro de un local de conveniencia en una gasolinería de la comunidad de Chevron.

Las imágenes, tomadas por la cámara de vigilancia, muestran a un veterano de la Infantería de Marina, que era un cliente, a punto de salir del lugar cuando dos hombres encapuchados, con gorras y atuendos negros entran a la tienda con pistola en mano.

En seguida, el marine se voltea, ve al primer hombre que entró y trata de quitarle la pistola derribándolo hacia el suelo. El segundo asaltante se resbala al ser empujado, pero logra ponerse de pie para escapar. Al parecer había un tercer asaltante, pero éste no entró a la tienda.

La Oficina del Sheriff del Condado de Yuma dijo en un comunicado que el marine logró desarmar al primer sospechoso antes de que asaltara la tienda o hiriera a otros usuarios o empleados.

Los agentes de policía llegaron a la gasolinería temprano en la madrugada del 20 de octubre para responder a un informe de robo a mano armada poco antes de las 4 am.

“A su llegada, los agentes se enteraron de que tres sospechosos estaban en el Chevron, uno de ellos armado con una pistola”, dijeron las autoridades en el comunicado.

“El sospechoso armado caminó junto a un cliente de la tienda mientras apuntaba el arma hacia el cajero cuando el cliente actuó de inmediato y lo desarmó”, añadieron.

When three suspects walked into a store – one pointing a handgun at the cashier – a customer immediately disarmed them. Turns out, he's a Marine. “The Marine Corps taught me not to [mess] around," the customer said. pic.twitter.com/G6iPXr8Qpp