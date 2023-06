Mark Zuckerberg desafía a Elon Musk a un combate en jaula de artes marciales mixtas El intercambio de mensajes entre los millonarios surge tras rumores de que Meta planea una red para competir con Twitter.

This combo of file images shows Facebook CEO Mark Zuckerberg, left, and Tesla and SpaceX CEO Elon Musk. Elon Musk and Mark Zuckerberg are ready to fight, offline. In a now-viral back-and-forth seen on Twitter and Instagram this week, the two tech billionaires seemingly agreed to a “cage match” face off. (AP Photo/Manu Fernandez, Stephan Savoia)