Elon Musk troleó a Megan Fox después de que la actriz protagonizara una pelea en redes sociales debido a las críticas que ha recibido por la crianza de sus hijos.

“Buscando contratar a una vicepresidente de brujería y propaganda”, escribió el multimillonario en Twitter después de que Fox se refiriera a sí misma como “bruja” en una pelea con el político conservador Robby Starbuck, quien criticó la educación que están recibiendo los hijos que Megan tuvo con su ex Brian Austin Green, y la forma en que los visten.

Ante esta disputa, Elon Musk sugirió que quiere contratar a una “bruja” como Megan y sus seguidores le siguieron a la burla diciéndo que la actriz, de 37 años, “era mala en la propaganda"; Musk contestó más tarde “Nadie es perfecto”.

Hace unos días, el excandidato al Congreso de Estados Unidos afirmó que dos de los hijos de Megan tenían “un colapso total diciendo que su madre los obligó a usar ropa de niñas mientras su niñera intentaba consolarlos”.

Agregó que él y la actriz de Transformers vivían en la misma comunidad cerrada hace unos años, por lo que la conocía.

Looking to hire a VP of Witchcraft & Propaganda — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2023

Como respuesta, Megan dijo que Starbuck se había metido con “la bruja equivocada” y lo criticó por usar a sus hijos como “palanca o moneda social, específicamente bajo pretextos malévolos y erróneos”.

Y agregó: “Explotar la identidad de género de mi hijo para llamar la atención en su campaña política lo ha puesto en el lado equivocado del universo. He sido quemada en la hoguera por hombres pequeños, inseguros, narcisistas, impotentes como tú muchas veces y, sin embargo, todavía estoy aquí”.

Brian Austin Green defendió a Megan en una entrevista con TMZ negando los señalamientos de Starbuck y diciendo que hizo acusaciones con “motivos egoístas” con la intención de afectar la relación de su familia.

En el pasado, Fox afirmó que a su hijo mayor, Noah, siempre le ha gustado usar vestidos, incluso los dibuja y los diseña a pesar de su edad. Si bien ha sido criticado en la escuela, Megan se ha encargado de apoyarlo y de motivarlo a hacer lo que quiera y a tener autoconfianza.

Por su parte, Green defendió a Fox y a su hijo en redes sociales después de que los usuarios de internet la criticaran por ponerle un vestido de Frozen a su hijo.

“Mi hijo tiene cuatro años. Escuché de algunas personas que no están de acuerdo con que use vestidos. A ellos les digo, no me importa. Tiene cuatro años, y si quiere usarlo, entonces lo usa”.