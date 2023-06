Desde que saltó a la fama como un ídolo adolescente, entre los 80 y 90, Johnny Depp ha sido uno de los actores más queridos y seguidos de Hollywood a nivel mundial, y lo sigue siendo ahora con su regreso al cine después de años de peleas legales con Amber Heard.

Además de ser querido por millones de fans, el actor fue durante décadas uno de los más solicitados y mejor pagados. Con su regreso, obtuvo una extensión de contrato con Dior Sauvage por $20 millones de dólares en tres años, con este contrato, Depp se convirtió en la estrella mejor pagada para una campaña publicitaria de la historia.

Los contratos de moda no lo son todo, también filmó y estrenó en Cannes la película Jeanne du Barry y tiene otros proyectos en puerta igual de prometedores.

Para celebrar su cumpleaños 60, a continuación te dejamos con algunos datos curiosos del ídolo de masas, Johnny Depp.

Llegó a Hollywood gracias a Nicolas Cage

Johnny Depp y Nicolas Cage se conocieron a través de la primera esposa de Depp, Lori Anne Allison . De inmediato congeniaron por su interés en el arte y el cine. Cage le sugirió seguir el camino de la actuación en Hollywood, prometiéndole que le ayudaría.

Poco después de su primer encuentro, Cage le presentó a su agente, que de inmediato le buscó un proyecto. El primer y gran filme donde debutó Johnny fue A Nightmare on Elm Street, siendo uno de los más exitosos.

Es ídolo del rock y ha cantado con grandes estrellas

En 1997, Depp colaboró con Oasis en la canción Fade-In-Out, del álbum Be Here Now, uno de los más vendidos en la historia de Reino Unido.

De acuerdo con los informes, el vocalista Noel Gallagher era amigo de Kate Moss, en ese entonces pareja del actor. Esta relación hizo que Oasis invitara al actor a tocar la guitarra slide en dicha canción; las participaciones de Johnny Depp fueron grabadas en la isla Musique del Caribe.

Otras colaboraciones musicales incluyen canciones con Marilyn Manson, Paul McCartney y Jeff Beck.

Fundó su propia banda de música en su juventud

Antes de dedicarse a la actuación, Depp soñaba con ser músico y formó parte de varias bandas, como The Kids, Six Gun Method y P. The Kids fue su primera banda y durante su tiempo en ella fue el guitarrista y compositor.

Es dueño de una isla en las Bahamas

De acuerdo con Hello Magazine, el actor compró una isla privada en las Bahamas, llamada Little Hay’s Pond Cay Island, por $3.6 millones de dólares en 2004.

Celebrity Net Worth informó que la isla se encuentra en la actualidad aún sin desarrollar, sólo con una casa de 3500 pies cuadrados donde se hospeda cuando visita el Caribe, una laguna, palmeras y un atraque para su yate Vajoliroja.

El primer papel que tuvo fue Pesadilla en Elm Street

Después de la ayuda de Nicolas Cage y de su representante, Depp consiguió su primer papel en A Nightmare on Elm Street, de 1984, como Glen Lantz.

La película fue todo un suceso hasta el punto de convertirse en un clásico del terror. Después del estreno de la película original, basada en Freddy Krueger, la franquicia lanzó varios remakes, sin la participación de Johnny Depp.

Jamás ha ganado un Oscar

El actor ha sido nominado tres veces a mejor actor en los Premios de la Academia y jamás ha tenido un premio suyo en las manos.

Su primera nominación fue en 2003 por Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra, después por Finding Neverland en 2004 y en 2007 recibió la tercera nominación con Sweeney Todd.

Es uno de los actores favoritos de Tim Burton

Tim Burton lo ha fichado para varios de sus éxitos en taquilla como Eduardo Manos de Tijeras, Alicia en el País de las Maravillas, Ed Wood, Sleepy Hollow, Charlie y la Fábrica de Chocolate y Sweeney Todd.

Si bien Burton no conocía el estilo de Depp cuando lo contrató para el Manos de Tijeras, quedó sorprendido por su talento y encontró versatilidad en su apariencia para interpretar papeles oscuros y fantásticos.

Tiene su propia compañía de producción

La actuación y música no lo es todo para el originario de Kentucky. En 2004 fundó su propia productora llamada Infinitum Nihil junto a su hermana Christi Dembrowski, él es director ejecutivo y ella la presidenta.

Gracias a sus conocimientos y pasión por la producción y también por los libros, Depp es coautor y coproductor de la película "The Brave".

Ha tenido varios problemas legales

Durante toda su vida pública, Depp ha enfrentado varios problemas legales, desde acusaciones de violencia doméstica, hasta problemas con las drogas y disputas financieras con sus representantes.

El año pasado ganó el juicio legal por difamación contra Amber Heard, antes de eso, Depp fue acusado de golpear y abusar de Amber cuando eran esposos.

Debido a este escándalo, Johnny fue despedido de la franquicia de Piratas del Caribe y sus proyectos fueron suspendidos.

Se dedica a la filantropía

Gran parte de su fortuna neta de $150 millones de dólares, Johnny ha donado generosamente gran parte de ella a diversas organizaciones benéficas, incluyendo hospitales infantiles y organizaciones que ayudan a niños necesitados.

Ha respaldado organizaciones como Make-A-Wish Foundation, que se dedica a cumplir los deseos de niños con enfermedades graves, y The Art of Elysium, que utiliza las artes para ayudar a niños con enfermedades graves.

También ha respaldado causas relacionadas con la protección de los animales, como PETA.