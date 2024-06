Donald Trump, de 78 años, se perfila como un candidato fuerte para ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las cuales se llevarán a cabo el próximo mes de noviembre. Ante un posible regreso del magnate, se reveló que Melania Trump no regresaría a la Casa Blanca en caso de que su esposo vuelva a ser presidente. ¿Por qué? Te contamos la importante razón.

Cuando el millonario fue presidente de Estados Unidos, Melania Trump fue conocida como una primera dama “inusual”, porque hacia lo que quería y pocas veces consultaba opiniones de las personas que la rodeaban. De hecho, hasta el momento ha evitado aparecer de manera pública ahora que su esposo está en campaña; en 2024 solamente ha asistido de manera ocasional a eventos privados de recaudación de fondos.

Otro dato importante sobre Melania Trump es que durante el mandato de su esposo pasó más tiempo fuera de la Casa Blanca que dentro; tal parece que no disfruta de la estancia en ese recinto tan emblemático de los Estados Unidos, en el cual han vivido todos los presidentes juntos a sus parejas, las primeras damas.

Los últimos reportes indican que Donald Trump podría tener toda la Casa Blanca para él solo, ya que de acuerdo con un informe que dio a conocer el medio Axios, Melania no tiene planes de regresar a Washington, DC. ¿La razón principal? Aseguran que “odia” Washington y que no le agrada estar ahí.

También, se especula que Melania Trump, de 54 años, prefiere pasar tiempo en Nueva York debido a que su hijo, Barron Trump, estaría por ingresar a la prestigiosa universidad de dicha ciudad. Es así como Melania evitaría vivir en la Casa Blanca y pasaría el tiempo entre el resort que tiene en Palm Beach y Nueva York.

Pero, ¿qué sucedería si Donald Trump vuelve a ser presidente de Estados Unidos? Según los reportes de Axios, hay un acuerdo entre el magnate y la exmodelo de origen esloveno, ya que sería primera dama de tiempo parcial, pues sólo aparecería en la Casa Blanca para determinadas ceremonias y eventos especiales, como cenas de estado.

¿Cómo se conocieron Donald Trump y Melania?

La historia de amor de la pareja comenzó en 1998, cuando Paolo Zampolli invitó a Melania a una fiesta en Nueva York organizada por Donald Trump; fue entonces que se conocieron, pero fue hasta varios años después, en 2004, que su relación fue revelada en el reality show “The Apprentice”. Un año después, se casaron, el 22 de enero de 2005 y desde entonces se mantienen juntos.

¿Donald Trump y Melania se divorcian?

Desde hace varios años se rumora que Donald Trump y Melania están al borde del divorcio, sobre todo por ciertas actitudes que ha tenido la pareja, en lo privado y en lo público, que demostrarían un distanciamiento entre ellos. Por ejemplo, el magnate tenía su propio dormitorio en la Casa Blanca, mientras que su esposa ocupaba su propia suite.

También, recientemente Donald Trump celebró su cumpleaños y no recibió ninguna felicitación por parte de su esposa. Medios internacionales han señalado que a Melania Trump no le gusta la política ni nada relacionado con este tema, por eso es que podría estar “alejándose” de su marido, ya que no le interesa a lo que se dedica.

