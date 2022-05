Muere de infarto esposo de la “maestra escudo” que protegió a los niños en tiroteo

Joe García, esposo de la maestra asesinada en el reciente tiroteo en Uvalde, Texas, murió de un infarto, reportó su familia en un mensaje escrito en internet.

“Murió debido al dolor”, escribieron los familiares del hombre luego de sufrir un infarto al corazón dos días después de que su esposa, la maestra Irma García, muriera tratando de proteger a los niños de Robb Elementary School.

De acuerdo con diversos medios de Estados Unidos, la pareja tenía un matrimonio de 24 años, con cuatro hijos y llevaban casi 30 años de conocerse, específicamente, desde que iban en la secundaria.

“Joe, falleció trágicamente esta mañana (26/05/2022) como resultado de una emergencia médica. Por favor mantenga a nuestra familia en sus pensamientos y oraciones”, reveló Derbra Austin, hermana de Irma.

“Realmente creo que Joe murió con el corazón roto y perder al amor de su vida durante más de 25 años fue demasiado para soportar”, agregó en un comunicado hecho en la página de GoFundMe, creada para apoyar a la familia tras la muerte de la profesora.

Por su parte, el sobrino del matrimonio se dirigió a su cuenta de Twitter para señalar que la muerte de Joe García había sido por “dolor”.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

El sitio de apoyo económico continúa abierto, con una recaudación de casi $50 mil dólares que serán utilizados para cubrir los gastos del funeral de la pareja, inicialmente sólo se había solicitado apoyo para pagar los servicios fúnebres de Irma.

Irma García llevaba una carrera como maestra en Robb Elementary School de casi 23 años, tiempo en el que fue reconocida como la maestra del año y una de las educadoras finalistas en la competencia por el premio a la excelencia en enseñanza del área de San Antonio, según especifica su perfil en la página de la escuela.

Al momento de ser asesinada, García era docente de cuarto año; antes el tiroteo había sido parte de las celebraciones por el término del ciclo escolar y entrega de diplomas.

La profesora García fue una de las 22 víctimas del tiroteo masivo que sucedió trágicamente hace unos días en Uvalde, Texas, incluidos los 19 niños.

Junto a Irma, de 49 años, la maestra Eva Mireles, de 44, fue alcanzada por las balas de Salvador Ramos, un joven de 18 años que irrumpió en la escuela con un rifle automático y una pistola.

Antes del tiroteo, mató a su abuela en la casa donde vivía. Las investigaciones han revelado que la señora sabía sobre los planes de su nieto e intentó detenerlo; luego de haberle disparado en la cara, la señora logró hacer un reporte al 911.

Lord god please on our family, my tias husband passed away this morning due to a heart attack at home he’s with his wife now, these two will make anyone feel loved no matter what they have the purest hearts ever I love you sm tia and tio please be with me every step of the way pic.twitter.com/opivBERMvv