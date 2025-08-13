La muerte de Jaqueline Yamilet, de 25 años, durante una cirugía estética que le realizaban en una clínica en Monterrey, Nuevo León, indignó a la comunidad regia.

El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos estatal emitió un comunicado este miércoles en redes sociales en el que lamentó el deceso y desestimó que el personal que estaba realizando el procedimiento quirúrgico sea parte del gremio.

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores, en entrevista con medios de comunicación dijo que el inmueble donde se realizó la cirugía quedó bajo resguardo, aunque hasta el momento no hay personas detenidas.

Sobre si el consultorio contaba con los permisos correspondientes detalló que "se está analizando, ver las causas de la muerte y si existió negligencia médica".

Medios locales reportaron ayer por la noche que una mujer originaria de Saltillo, Coahuila, se había trasladado a Monterrey para realizarse una liposucción e implante mamario.

Presuntamente, Jaqueline Yamileth habría contactado al equipo que le realizaría las cirugías estéticas por medio de una empresa llamada "Toque Divino", la cual ofrece paquetes para comparar procedimientos quirúrgicos por medio de pagos.

La joven se habría trasladado a un consultorio ubicado en un edificio médico de especialidades ubicado en la colonia Obispado, en Monterrey, para someterse a la liposucción, pero horas más tarde se reportó su fallecimiento.

Este hecho ha causado conmoción al norte de México y en redes sociales.

Cibernautas han escrito en el perfil de "Toque Divino" para señalar que esta empresa impedía que tanto paciente y cirujano estuvieran en contacto previo al procedimiento.

En una de las publicaciones de la empresa en Instagram aparece una mujer identificada con el número 973, en donde en las últimas horas algunas personas han lamentado su muerte y cuestionado los métodos que usan para que las mujeres accedan a este tipo de operaciones.

Además, condenaron que exploten la vanidad para lucrar con la salud de las personas.

Por su parte, el Colegio de Cirujanos Plásticos de Nuevo León recomendó: "A la comunidad que tenga la intención de someterse a un procedimiento estético, a verificar que su médico tenga las credenciales que le permitan ejercer con plena seguridad y capacidad de resolución de problemas su especialidad".

Además, recomendaron corroborar que sean cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos avalados por el consejo.