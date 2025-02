Luego de que se viralizó el caso de ‘Lady Uber’, una mujer que amenazó a un conductor de la Ciudad de México (CDMX) con acusarlo de acoso si no manejaba rápido, salió a la luz un nuevo video de otra pasajera que trata de amedrentar a un chofer con una supuesta arma blanca.

En redes sociales, usuarios compartieron una grabación del 2 de febrero de 2025 en la que se observa que la mujer, quien aún no es identificada, sube a un taxi de aplicación y amenaza al conductor desde el comienzo de la ruta.

Después de contestar el saludo, la pasajera aseguró que tenía una cuchilla entre sus pertenencias, sin embargo, advierte que solo la utilizará si el conductor intenta hacer “algo raro” con ella.

“Vámonos de aquí y te voy a decir una cosa, no trates nada raro conmigo porque tengo una cuchilla en mi ‘fucking’ cosa”, señaló.

Momentos después, la mujer trató de explicar que en su ubicación pasó una persona extranjera en diferentes ocasiones y que su intención era llegar bien a su destino, pero la forma en la que lo comentó indignó a los usuarios.

“No te voy a hacer nada, pero, ya ha pasado un carro dos veces con un tipo de otro maldito país, ¿tú hablas español, no? Ese tigre, si me meto en el ‘fucking’ taxi, a mí nadie me vuelve a ver. Te quiero decir una cosa, me vas a llevar a mi casa, yo voy a llegar bien”, agregó.

Debido a la amenaza, el conductor le informó que decidió cancelar el viaje, pero la pasajera se mostró molesta por la acción y le comentó que le iba a pagar por sus servicios de conducción.

A pesar de la insistencia, el chofer continuó con su postura y la mujer que quedó filmada por la cámara del vehículo tuvo que bajarse.

“No, tú no tienes que cancelar el viaje, yo te voy a pagar por lo que tú estás haciendo, entiendes, no tienes que cancelar el viaje, lo que te estoy diciendo es que yo no soy ninguna estúpida, a mí no me tranquen, a mí no nada, porque nos vamos a morir los dos”, agregó.

A pesar de las críticas que recibió tras la viralización del caso, en redes sociales algunas personas comprendieron su temperamento, ya que aseguraron que el acoso en el transporte público está a la alza y las mujeres buscan una forma de mantenerse a salvo.

“Entiendo a la señora. Está jodidamente traumada por los abusos que vivió por taxistas. Su amenaza (aunque no sea lo más sensato), es comprensible”, “Está en todo su derecho de desconfiar. acaso no sabes cuántas personas han desaparecido en uber, taxis e incluso fallecido en combis por resistirse a un asalto”, detallaron.





Pasajera de Uber amenaza a conductor con utilizar una navaja si desconfia de el 🔪🩸🤕 ( Que opinas de la reaccion del conductor? 🧐 ) pic.twitter.com/lVO4hTStdY — La mano Con pelos (@lamanoconpelosx) February 7, 2025

¿Quién es Lady Uber?

Un caso similar se apoderó de las redes sociales, luego de que una mujer apodada como ‘Lady Uber’ amenazó con acusar de acoso a un chofer de aplicación si no seguía sus instrucciones y conducía con mayor velocidad.

“Me está acosando, me viene haciendo preguntas, que estaba muy bonita y no sé qué tanto, que si no le hacía caso no iba a avanzar. Me venía diciendo que me venía muy bonita y que le gustaba”, reportó vía telefónica con un operador de la aplicación.

La pasajera, quien le mencionó al chofer que si no avanzaba se iba a “aventar 5 años en la cárcel”, fue falsamente identificada como Leidy González, sin embargo, la joven lanzó un video para explicar que la estaban confundiendo.