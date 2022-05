Mujer dispara a adolescente durante arranque de ira en la carretera

Una mujer fue arrestada luego de dispararle a una adolescente en la cara durante un arranque de ira en Georgia.

Según los informes, Brittney Griffith, de 30 años, le disparó a una joven de 17 años en la cara durante un incidente junto a una carretera de la comunidad de Douglasville.

El Departamento de Policía dijo en un comunicado que la mujer había tenido un ataque de ira mientras manejaba con sus tres hijos en el asiento trasero por la carretera I-20.

La víctima, identificada como Ashlyn Crouch, se encontraba manejando por el mismo camino que la mujer en un sedán negro cuando recibió el impacto de bala en la cara. Al parecer Crouch hizo enojar a Brittney con su auto metros atrás.

Luego del tiroteo, un conductor logró captar a la agresora con su teléfono antes de que escapara y pudo proporcionarle ayuda a la joven hasta que fue trasladada de emergencia a un hospital local.

La foto fue compartida en redes sociales de inmediato por el Departamento de Policía de Douglasville con un anuncio de recompensa para encontrar a la presunta culpable.

Sin embargo, el mismo día del tiroteo, Griffith se entregó a la policía y declaró que se encontraba con sus hijos al momento de lo sucedido. En una actualización, la policía dijo que ya se encontraba bajo custodia y en investigación.

La mujer fue acusada de cuatro cargos de asalto agravado, tres cargos de crueldad hacia los niños y un cargo de posesión de un arma de fuego ilegal durante la comisión de un delito grave.

En la declaración jurada de las autoridades se especificó que la mujer se fue a poner uñas postizas después de haber disparado el arma en contra de una menor de edad.

Dianna Crouch, madre de la víctima, declaró ante la jueza Susan Camp del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Douglas que su hija recibió el disparo detrás de la oreja y salió a un costado del ojo, lo que le hizo necesitar cirugía y cuidados intensivos.

En cuanto a Griffith, Dianna expresó su sorpresa por la indiferencia de la mujer tras haber agredido a muerte a su hija. “Eso me deja boquiabierta. Eso me hace pensar que no tenía remordimientos”.

Y agregó: “La gente sólo necesita respirar hondo o simplemente mantenerse fuera de la carretera”.