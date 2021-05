Mujer queda inconsciente en medio de pelea en atracción acuática de Ohio

Una mujer de 23 años quedó inconsciente en el suelo luego de haberse involucrado en una pelea entre visitantes del parque acuático Kalahari, ubicado en el poblado de Sandusky, Ohio.

De acuerdo con los informes, una pelea estalló dentro del parque acuático dejando a dos personas noqueadas y otras más arrestadas por las autoridades locales.

El incidente ocurrió dentro del complejo debido a un invitado que provocó una pelea con otros visitantes más cuando intentaron cortar la fila en una de las atracciones de surf.

La mujer, identificada como Brittany Cabay de 23 años, supuestamente se lanzó a las agresiones físicas en contra del visitante masculino no identificado que inició la pelea.

Según los reportes, Cabay lanzó varios puñetazos al rostro del hombre hasta que éste respondió arrojándola al suelo, lo que le provocó que ella perdiera el conocimiento de forma instantánea.

En el video que circula en redes sociales se muestra a Cabay siendo golpeada y después empujada al suelo, luego de caer de cabeza, se desmaya y queda sobre su lado izquierdo; su rostro se alcanza a notar ensangrentado.

El novio de la mujer, identificado como Zackary Colzin, furioso por lo sucedido, atacó a uno de los trabajadores del parque que se encontraban cerca, así como a otros invitados antes de también ser derribado con un golpe.

Asimismo, otros invitados que estuvieron en algún momento dentro de la fila comenzaron a pelearse unos con otros, lanzando lo que tenían a la mano, incluida una silla del área de bebidas.

Las autoridades dijeron que la mayoría de los involucrados en la pelea estaban bajo la influencia del alcohol, por lo que el incidente se hizo irracionalmente más grande.

Mass brawl at Ohio water park in Erie County OH, knocks woman unconscious , pic.twitter.com/IXwn60Nn4Y