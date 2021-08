Mujer salva a su hijo de 5 años del ataque de un puma en California

Una mujer salvó la vida de su hijo de cinco años de edad del ataque de un puma en la región de Calabasas, al sur de California.

El menor se encontraba en el patio delantero de su casa, ubicada en el condado de Los Ángeles, cuando el animal lo atacó.

El animal le causó heridas al niño en la cabeza, al cuello y la parte superior del torso al agredirlo el pasado 26 de agosto, poco antes de las 11:00 horas. La madre del infante de inmediato salió al jardín a defenderlo del felino.

La mujer golpeó en varias ocasiones al puma hasta que dejó de atacarlo, según el reporte del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

El niño de cinco años de edad fue trasladado a un hospital de la región para ser atendido y los médicos lo reportan como estable. Además, los papás notificaron a las autoridades sobre el ataque.

Personal del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) se presentó en la propiedad de Calabasas para revisar el lugar del ataque y ahí encontraron al puma, en la esquina de la casa.

CDFW has confirmed that a mountain lion shot and killed by a wildlife officer was the one responsible for injuring a five-year-old boy Thursday near Calabasas in Los Angeles County. The boy is in stable condition.

