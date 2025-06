Musk desmiente a Trump y arremete contra su reforma fiscal: “¡Nunca me mostraron ese proyecto!” "¡Falso. No me enseñaron este proyecto de ley ni una sola vez y fue aprobado en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!", dice Musk

