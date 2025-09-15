TE RECOMENDAMOS

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que el presidente estadounidense es el "mayor amigo" que Israel ha tenido en la Casa Blanca, en el marco de una visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Trump "es el mayor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca", dijo Netanyahu en una rueda de prensa conjunta, celebrada tras una reunión con Rubio.

"Su presencia aquí hoy es un mensaje claro de que Estados Unidos apoya a Israel", agregó.

