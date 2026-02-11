TE RECOMENDAMOS
Reabren espacio aéreo en El Paso tras cierre inesperado; revelan incursión de drones de cárteles mexicanos
Las autoridades militares de Estados Unidos decidieron cerrar el espacio aéreo temporalmente en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, para probar un láser antidrones, según filtraciones de medios estadounidenses.
Esta versión contradice la información inicial otorgada por el Secretario de Transporte, Sean Duffy, quien adjudicó el cierre a una supuesta incursión en territorio estadounidense de drones de un cártel mexicano del narcotráfico.
