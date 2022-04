"No he golpeado a una mujer en mi vida"; dijo Johnny Depp en su declaración

Washington, 19 abr (EFE).- El actor Johnny Depp aseguró este martes que no ha "golpeado" a una mujer en su vida, durante el juicio que se celebra en Estados Unidos, en el que se enfrenta a su exesposa, la también actriz Amber Heard, a quien acusa de difamaciones.

"Nunca he golpeado a una mujer en mi vida", afirmó el actor durante su primera declaración ante un tribunal en Fairfax (Virginia, EE.UU), donde además denunció que sufría "constantes abusos físicos" por parte de Heard cuando vivían juntos.

El protagonista de "Pirates of the Caribbean" acusa a su exesposa de difamación por un artículo que publicó en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico". EFE

