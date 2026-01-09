Un video grabado desde el teléfono móvil del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó contra una mujer estadounidense en Minneapolis reveló este viernes nuevos detalles del suceso desde una perspectiva que hasta ahora no se conocía.

El video, avanzado por Alpha News, fue grabado, según confirmó CNN, con el teléfono del agente del ICE que acabó con la vida de Renee Good el pasado miércoles, identificado por varios medios como Jonathan Ross.

La secuencia, de menos de un minuto, muestra desde la perspectiva más cercana posible los instantes previos a los disparos.

Las imágenes empiezan con Ross acercándose al vehículo de Good, que se encontraba cruzado en la carretera para obstaculizar el paso al ICE.

"No pasa nada. No estoy enfadada contigo", le dice ella.

El agente graba el auto color burdeos de la mujer desde diferentes perspectivas y se encuentra con otra mujer al llegar a la zona de la matrícula, identificada como la ahora viuda, Becca Good. Ella misma confirmó en un comunicado que se encontraba allí con su esposa.

"No cambiamos nuestras matrículas cada mañana, para que lo sepas. Esta será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde", le dijo Becca al agente mientras lo grababa y le insistía en que enseñara su cara.

"¿Quieres venir por nosotras? Será mejor que vayas a por algo de comida, grandulón", le reprochó la esposa.

Mientras tanto, otro agente aparece por el otro lado del coche y le pide a Renee Good que baje del vehículo.

En este momento empieza a maniobrar para irse y Ross se pone delante de ella para impedirle el paso.

El agente grita sorprendido y abre fuego contra ella.

Tras imágenes movidas por el gesto de Ross se ve el vehículo de la mujer estrellándose contra un poste de la calle.

WOW! Not only does this latest footage confirm that Renee Good had no animosity toward ICE agent Jonathan Ross and that she was steering her car away from him as he was filming with his phone.



It also confirms that Ross shot Good in the face with one hand while filming her with… pic.twitter.com/YnzlVeZO4U — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 9, 2026

El video ha circulado por redes sociales y ha reavivado el debate entre los que piensan que el agente actuó para protegerse porque pensó que la mujer lo iba a arrollar con el auto, relato que defiende la Administración de Donald Trump, y los que aseguran que solo intentaba escapar, en base al movimiento de las ruedas del vehículo de Good, que, como se ve en otros videos, se dirigen hacia el espacio de la carretera en el que no estaba el agente.

"Mira esto, por difícil que sea. A muchos de ustedes les han dicho que este agente de la ley no fue atropellado por un auto, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida corría peligro y disparó en defensa propia", escribió el vicepresidente JD Vance, sobre el incidente.