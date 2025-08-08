Un incendio forestal en una zona montañosa al norte de Los Ángeles provocó evacuaciones en dos condados, arrasando casi 2 mil hectáreas, informaron las autoridades este viernes.

Al menos 10 zonas en los condados de Los Ángeles y Ventura están bajo órdenes de evacuación, con 2 mil 700 residentes desplazados hasta las 6:00 de la mañana, hora local, del viernes, indicó a la AFP Andrew Dowd, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura.

Al menos 400 bomberos fueron desplegados para contener el incendio, añadió.

¿Cuándo iniciaron los incendios en California?

El llamado incendio Canyon comenzó alrededor de la 1:30 de la tarde del jueves, y en apenas cinco horas había arrasado seis kilómetros cuadrados, señalaron los equipos de emergencia del condado de Ventura. A última hora de la tarde seguía sin estar controlado y se extendía hacia el este, agregaron.

El fuego estaba justo al sur del lago Piru, un embalse ubicado en el Bosque Nacional Los Padres. También está cerca del lago Castaic, una popular zona de recreo calcinada por el incendio Hughes en enero.

Ese incendio quemó alrededor de 39 kms cuadrados en seis horas y puso a 50 mil personas bajo órdenes o avisos de evacuación.

El fuego se desató mientras los bomberos combatían otro incendio forestal -el más grande del año hasta ahora en California- que lleva ocho días activo y ya consumió más de 44 mil hectáreas en el Bosque Nacional Los Padres, amenazando a cientos de viviendas.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, que representa el área, instó a los residentes a seguir las pautas de evacuación.

A principios de esta semana el gigante reasegurador suizo Swiss Re, con sede en Zúrich, informó que los desastres naturales provocaron pérdidas económicas por 135.000 millones de dólares a nivel mundial en la primera mitad de este año, impulsadas en parte por los incendios forestales de Los Ángeles.

Con información de AP